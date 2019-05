Diretta Avellino Milano/ Streaming video e tv: la serie è 1-1 (quarti playoff gara-3)

Avellino Milano, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Martolini e Denis Quarta, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 22 maggio: non ci sono soste nei playoff di basket Serie A1 2018-2019 e, nonostante si cambi campo, gara-3 del primo turno va in scena a 48 ore di distanza dal secondo episodio della serie. Siamo in parità: l’Olimpia ha infatti vinto lunedì sera e anche in maniera convincente, grazie ad un secondo quarto da 29-12 che ha annichilito la resistenza di una Scandone che, a parte Keifer Sykes e Patric Young, ha avuto poco altro. Tuttavia la Sidigas arriva al PalaDelMauro con il risultato che sperava: una situazione di 1-1 con il fattore campo che è stato girato. Virtualmente dunque, avendo vinto gara-1, la squadra di Massimo Maffezzoli sarebbe in semifinale con due successi interni, che sono nelle sue corde anche se l’avversaria è la squadra più forte del gruppo. Andiamo dunque a presentare i temi principali nella diretta di Avellino Milano, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

Dunque Avellino Milano riparte da una situazione di parità: in gara-2 l’Olimpia è partita contratta, risentendo psicologicamente della sconfitta subita due giorni prima, ma poi si è sciolta e, con un quarto nel quale ha finalmente fatto la differenza in difesa e trovato fluidità offensiva, ha messo la doppia cifra di margine tra sè e la Scandone andando a dominare. Quattro giocatori si sono distinti sugli altri: ancora senza Mike James, Milano è stata trascinata dalla solida prestazione di un Kaleb Tarczewski da 8 punti e 8 rimbalzi con appena 5 tiri, ma anche da quel James Nunnally che, con 19 punti (6/13), si è preso responsabilità lasciando intendere di poter essere un fattore all’interno di questa serie. La Scandone ha fatto un deciso passo indietro rispetto a quanto si era visto in gara-1, ma bisogna sempre considerare l’avversario che aveva di fronte; adesso deve essere brava a resettare e ripartire, sapendo di avere una buona possibilità con il pubblico a favore. L’ideale sarebbe chiaramente andare sul 2-1, e poi giocare una partita da coltello tra i denti nel quarto episodio della serie: sia come sia, Avellino in questo quarto di finale playoff sta facendo il suo e può davvero eliminare l’Olimpia, a patto che però la prestazione sia delle migliori.



