Diretta Brescia Virtus Bologna/ Streaming video tv: ultima chance playoff (basket A)

Brescia Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Martolini e Valerio Grigioni, si gioca questa sera, mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 20.30, come anticipo della ventinovesima giornata della Serie A di basket, quella cioè che si disputerà settimana prossima. L’anticipo di Brescia Virtus Bologna si è però reso necessario perché i bolognesi nel primo weekend di maggio saranno impegnati nella Final Four di Champions League, di conseguenza ecco che i riflettori si accenderanno già questa sera sul PalaLeonessa della città lombarda. La classifica ci dice che quella di stasera sarà una sorta di ultima spiaggia in ottica playoff per entrambe le formazioni: Brescia e Virtus Bologna sono appaiate a quota 26 punti e hanno quattro lunghezze di ritardo dall’ottavo posto, dunque stasera sarà obbligatorio vincere per rimanere in corsa, chi invece uscirà sconfitto dal match dovrà salutare ogni speranza di disputare i playoff.

La diretta tv di Brescia Virtus Bologna è disponibile su Eurosport 2, canale però accessibile ai soli abbonati alla televisione satellitare; per tutti gli altri appassionati di basket l’appuntamento classico è comunque con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo al PalaLeonessa.

Abbiamo già detto che Brescia Virtus Bologna sarà un delicatissimo match per rimanere in corsa per i playoff. Dobbiamo infatti sottolineare che la stagione è rimasta sotto le aspettative sia per i lombardi sia per gli emiliani. Brescia non ha saputo ripetere l’eccellente rendimento dello scorso campionato, la Virtus Bologna invece ha fallito l’anno del salto di qualità – almeno in campionato, perché come detto c’è naturalmente la Final Four di Champions League a migliorare il bilancio e dare una possibilità di gloria europea. Non arrivare ai playoff sarebbe però un flop, forse più per le V Nere che per i lombardi. Il turno giocato sabato scorso ha riacceso la speranza per entrambe le squadre: Brescia si è presa la soddisfazione di vincere il grande derby con l’Olimpia Milano, c’era un derby anche per la Virtus che ha vinto con Reggio Emilia. In questo modo sono rimaste vive le speranze, adesso però sia Brescia sia la Virtus Bologna sono “condannate” a vincere sempre e di conseguenza dopo questa sera una sola potrà continuare a sperare.



