Diretta Brindisi Trento/ Streaming video Rai: Aquila, playoff possibili (basket A1)

Brindisi Trento, che si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 maggio, è una delle partite che nella 30^ giornata chiudono la regular season del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Happy Casa già qualificata ai playoff con una stagione straordinaria, nella quale ha anche giocato la finale di Coppa Italia: la vittoria di Avellino, ennesima perla del campionato, ha messo la squadra di Frank Vitucci al quarto posto e adesso si gioca una partita che sostanzialmente ha poco sale, che conta molto di più per una Dolomiti Energia che allo stato attuale delle cose, dopo aver perso in volata contro Milano, sarebbe fuori dai playoff, ma che vista la classifica corta può ancora sperare di ottenere il pass per la post season a patto ovviamente che vinca al PalaPentassuglia. Andiamo dunque a vedere quello che ci aspetta nella diretta di Brindisi Trento, di cui analizziamo adesso i temi principali.

La diretta tv di Brindisi Trento è quella che viene trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento è allora su Rai Sport o Rai Sport +, ma anche sul sito www.raiplay.it in mobilità. L’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video: abbonandosi al servizio sarà possibile assistere alla sfida attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

La situazione della Happy Casa, approcciandoci alla diretta di Brindisi Trento, è chiara: la squadra pugliese ha lo svantaggio nella doppia sfida diretta sia con Venezia, che la precede di 2 punti, che di Sassari che invece insegue ad una partita di distanza. Questo significa che Brindisi non potrà in ogni caso migliorare la sua quarta posizione, ma potrebbe ancora scalare in quinta: non è affatto detto che l’avversaria sia il Banco di Sardegna ma è decisamente probabile visto lo stato di forma degli isolani che giocano in casa contro Cantù, e dunque per avere il fattore campo nel primo turno la Happy Casa dovrà vincere questa partita al PalaPentassuglia, così da poter sognare in maniera più concreta la semifinale. Per quanto riguarda la Dolomiti Energia, la qualificazione ai playoff è possibile: di fatto l’Aquila ha bisogno di vincere sperando che una tra Varese, Trieste e Cantù non lo faccia. Non è assolutamente difficile che questo si verifichi, anzi la cosa più complicata per la squadra di Maurizio Buscaglia sarà proprio espugnare il parquet pugliese perchè Vitucci e i suoi stanno letteralmente volando.



