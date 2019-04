Diretta Brindisi Trieste/ Streaming video e tv: antipasto di playoff? (basket A1)

Brindisi Trieste sarà diretta da Manuel Mazzoni, Alessandro Vicino e Alessandro Nicolini: alle ore 19:30 di domenica 28 aprile il PalaPentassuglia ospita una partita sulla carta molto bella, valida per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Le due squadre sono in corsa per i playoff, ma sostanzialmente hanno chiuso la pratica: lo farà chi vincerà oggi, entrambe le squadre in questo momento occupano il quarto posto in classifica con l’Alma che, in netta risalita, ha schiantato Venezia andando ad agganciare proprio la Happy Casa, che è ad un passo dalla prima partecipazione alla post season anche se alla vigilia di Pasqua ha perso a Cremona. Una Brindisi che ha disputato una grande stagione, riuscendo addirittura a giocare la finale di Coppa Italia; adesso i pugliesi e i giuliani inseguono l’ultimo gradino da superare per poter dire di aver raggiunto un obiettivo che, almeno nei piani estivi, non era nemmeno scritto sulla carta e che dunque renderebbe di assoluto livello l’annata, a prescindere da come si chiuderà. Possiamo allora metterci in attesa della diretta di Brindisi Trieste, e intanto valutare quali sono i temi principali di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Trieste, che non è tra le partite scelte per questa giornata: come sappiamo l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le sfide in diretta streaming video. Come sempre il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

Continua a stupire l’Alma, che si approccia a Brindisi Trieste con cinque vittorie consecutive: nel momento delle difficoltà societarie la neopromossa ha cambiato passo e dimostrato che l’orgoglio dei giocatori può fare la differenza. I playoff sono assolutamente ad un passo, la squadra sta giocando benissimo e producendo davvero tanto in attacco e adesso vuole fare al meglio il rush finale per provare a prendersi quel quid in più, rappresentato dalla possibilità di avere il vantaggio del fattore campo nel primo turno. A questo proposito, Brindisi è l’avversaria di riferimento: è la Happy Casa che in questo momento occupa la quarta posizione, e va detto che all’andata la squadra di Frank Vitucci ha vinto di 21 punti al PalaRubini. Questo naturalmente significa che con una vittoria interna i pugliesi avrebbero sostanzialmente blindato la posizione attuale, e attenzione perchè questa partita tra Happy Casa e Alma potrebbe ripetersi tra poco nel primo turno dei playoff, dunque le due squadre proveranno anche a studiarsi in previsione di una serie che si annuncerebbe tiratissima e soprattutto emozionante per quello che si è visto nel corso della stagione.



