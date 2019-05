Diretta Cantù Torino/ Streaming video e tv: il “derby” di Gerasimenko (basket A1)

Cantù Torino, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Calbucci, si gioca al PalaBancoDesio alle ore 20:45 di domenica 5 maggio, in contemporanea con tutte le altre gare. E’ naturalmente la sfida del patron Dmitry Gerasimenko, che dopo aver lasciato i brianzoli in cattive acque è andato a rilevare la Fiat dalla famiglia Forni, ma in questo modo ha scatenato la protesta della LBA che ha portato all’esclusione dei piemontesi dal prossimo campionato. Tradotto: Torino è salva ma non potrà comunque disputare la Serie A1 nel 2019-2020, forse nemmeno la LegaDue. Un epilogo triste per una società nobile che sarà presumibilmente costretta a ripartire dal basso; se non altro i suoi giocatori hanno dimostrato orgoglio nel salvarsi sul campo, ora però bisognerà vedere in che modo andranno le cose nella diretta di Cantù Torino la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cantù Torino non è una di quelle che la Lega ha disposto per la 29^ giornata di campionato: dunque l’appuntamento per tutti gli appassionati rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero pacchetto della Serie A1 di basket in diretta streaming video. Le informazioni utili su questa sfida saranno disponibili sul sito www.legabasket.it: qui troverete infatti il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

A causare il patatrac in casa Auxilium, arrivato appena prima di Cantù Torino, è stata la posizione di Gerasimenko: fino allo scorso febbraio proprietario della stessa Cantù, ha lasciato i brianzoli in una situazione debitoria che la Lega non ha potuto non prendere in considerazione. La votazione dei club ha dunque inchiodato i piemontesi: mancando poco al termine della stagione in corso il provvedimento di esclusione riguarda il prossimo campionato, questo salva di fatto Pistoia ma non va a incidere sui risultati che le altre squadre avevano colto contro l’Auxilium (quello che invece è accaduto in A2 con l’esclusione di Siena). Si è anche detto che molto probabilmente la Fiat non riuscirà a iscriversi alla Serie A2 perchè con tutta probabilità ne verrà richiesto il fallimento: intanto i giocatori si trovano a dover scendere in due partite che non hanno più rilevanza ai fini della classifica e con una maglia che al 99% non vestiranno comunque nella prossima stagione. Un’occasione utile a Cantù, che continua a inseguire un posto nei playoff e, dopo aver vinto sul parquet della OriOra, si trova al nono posto con gli stessi punti di Avellino (e Varese) ma sotto per la classifica avulsa.



