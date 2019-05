Diretta Cremona Trieste/ Streaming video e tv: la Vanoli è favorita (quarti gara-1)

Cremona Trieste, che viene diretta dalla terna arbitrale composta da Saverio Lanzarini, Maurizio Biggi e Christian Borgo, è gara-1 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo al PalaRadi alle ore 18:15 di domenica 19 maggio. Arriva il momento della verità per la Vanoli: la squadra di Meo Sacchetti lo scorso anno ha centrato la prima qualificazione ai playoff di sempre ma era ottava, e Venezia l’aveva fatta fuori con uno scarto medio di 23 punti. Contro la Reyer è arrivata la rivincita, visto che con la vittoria interna di due settimane fa i lombardi hanno scavalcato gli orogranata prendendosi la seconda posizione in classifica. L’avversario comunque è tosto: l’Alma ha disputato una grande regular season ed è riuscita a prendersi il settimo posto nella griglia dei playoff. Reagendo peraltro nel momento più difficile, e con una sconfitta ininfluente al Mediolanum Forum grazie al ko di Varese sul campo della Virtus Bologna. Ci attende dunque una bella partita in questa diretta di Cremona Trieste; ora vediamo di presentare alcuni dei temi principali di gara-1, che inizia tra poche ore.

Si prospetta molto interessante Cremona Trieste: la Vanoli sta giocando la stagione della vita che è passata attraverso la vittoria in Coppa Italia, primo trofeo di sempre. Grandi meriti vanno alla dirigenza: nel 2017 i lombardi erano retrocessi sul campo ma, ripescati per il fallimento di Caserta, hanno costruito un roster affidato a Meo Sacchetti – diviso tra Cremona e la Nazionale – e portandolo immediatamente ai playoff, risultato mai raggiunto prima. Adesso è stato fatto il passo avanti: la regular season ha detto che nessuna a parte Milano è stata migliore della Vanoli, che ragionevolmente ha grandi speranze di conquistare la finale anche se dovrà superare squadre toste e potrebbe ritrovarsi contro la stessa Venezia in semifinale, con la Reyer più esperta a questi livelli. Trieste ha svoltato nel momento in cui sono giunte le notizie dei guai del patron: all’epoca alcune dichiarazioni avevano lasciato intendere che la società preferisse rinunciare ai playoff, invece l’Alma ha iniziato a raccogliere vittorie ed è riuscita a superare il corpo a corpo con le rivali dirette, anche se una mano l’hanno data certi risultati favorevoli. Sia come sia, da neopromossi i giuliani sono arrivati alla post season evitando anche l’incrocio immediato con Milano: adesso ci credono, ma per andare in semifinale dovranno per forza vincere una partita al PalaRadi e non sarà affatto semplice…



