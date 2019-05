Diretta Cremona Venezia/ Streaming video e tv: sfida per il secondo posto (basket A1)

Cremona Venezia, partita che sarà diretta da Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Andrea Bongiorni, è la sfida diretta per il secondo posto nel campionato di Serie A1 2018-2019: si gioca alle ore 20:45 di domenica 5 maggio presso il PalaRadi, siamo nella 29^ giornata e dunque sarà decisiva per assegnare il ruolo di principale antagonista dell’Olimpia. In palio c’è la possibilità di garantirsi il fattore campo anche nell’eventuale semifinale playoff, nella quale queste due squadre potrebbero incrociarsi. La Reyer, che domenica scorsa ha vinto un’importante e tirata partita contro Reggio Emilia, si era presa la gara di andata con un vantaggio di 11 punti: con una vittoria dunque blinderebbe il secondo posto in maniera aritmetica, perdendo di 10 o meno punti potrebbe ancora raggiungerlo – ma dovrebbe vincere e sperare nel ko della Vanoli all’ultimo turno – mentre un successo della Vanoli con almeno 12 punti darebbe a Meo Sacchetti e ai suoi giocatori, che arrivano dall’affermazione di Torino, la certezza della piazza d’onore. Sarà dunque una partita interessantissima e delicata: al momento le due squadre che si affrontano nella diretta di Cremona Venezia sono le principali candidate a sfidare l’Olimpia in finale, ma i playoff saranno lunghi e pieni di sorprese.

La diretta tv di Cremona Venezia è una delle due che sono garantite da Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 della televisione satellitare; l’appuntamento alternativo per tutti gli appassionati rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero pacchetto della Serie A1 di basket in diretta streaming video. Le informazioni utili su questa sfida saranno disponibili sul sito www.legabasket.it: qui troverete infatti il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Cremona Venezia vale il secondo posto, e forse non è nemmeno una rivelazione: la Vanoli infatti aveva mostrato già lo scorso anno di poter diventare una potenza del basket nazionale, a febbraio aveva rilanciato la sua candidatura vincendo la Coppa Italia e nel corso della regular season è sempre stata nelle primissime posizioni. I lombardi hanno saputo approfittare dei cali di concentrazione di una Reyer che, forse già pensando ai playoff e dando per scontate alcune partite, hanno perso smalto e punti importanti non riuscendo nemmeno a contrastare Milano, lasciando il primo posto a un’Olimpia che pure ha concesso più di un’occasione per operare il sorpasso. Venezia era attesa a questi livelli, dopo lo scudetto del 2017 e la vittoria della regular season l’anno seguente; Walter De Raffaele sa bene che il campionato degli orogranata inizierà sostanzialmente dalla post season, ma non avere il fattore campo in semifinale potrebbe rappresentare un bel problema, perchè bisognerebbe andare a vincere almeno una volta alPalaRadi. Ecco perchè la Reyer ha bisogno di vincere oggi, per chiudere definitivamente i conti e avere un altro potenziale vantaggio nel suo viaggio verso la finale scudetto.



