Diretta Cska Mosca Real Madrid/ Streaming video e tv: semifinale di lusso (Eurolega)

Cska Mosca Real Madrid, in diretta dalla Fernando Buesa Arena di Vitoria (Spagna), è la seconda semifinale della Final Four della Eurolega di basket 2018-2019. L’appuntamento sarà alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 17 maggio 2017, per una grande classica del basket europeo: Cska Mosca Real Madrid infatti vedrà infatti sfidarsi gli spagnoli dieci volte campioni d’Europa e i russi che sono invece a quota sette – e si tratta delle due squadre più vincenti nell’albo d’oro della Coppa dei Campioni/Eurolega di basket. La storia dunque già è gustosa, inoltre Cska Mosca e Real Madrid non vivono di ricordi, perché sono due corazzate anche le loro versioni attuali e di conseguenza ci attende una serata di grandissimo basket, come d’altronde è normale che sia alle Final Four di Eurolega, l’evento più importante nel mondo del basket di club, NBA esclusa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE CSKA MOSCA REAL MADRID

La diretta streaming video di Cska Mosca Real Madrid sarà garantita da Eurosport Player, la casa del grande basket anche a livello di Eurolega. Salvo variazioni di palinsesto invece non è al momento prevista una diretta tv classica, che eventualmente sarebbe garantita da Eurosport 2. Le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, arriveranno invece dal sito ufficiale della manifestazione che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

DIRETTA CSKA MOSCA REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Cska Mosca Real Madrid dunque andiamo a ricordare il cammino delle due squadre in questa lunga stagione di Eurolega. Il Cska Mosca è stato secondo nella stagione regolare con ventiquattro vittorie a fronte di sei sconfitte, mentre il Real Madrid si è piazzato al terzo posto con un bilancio di ventidue successi e otto sconfitte. Di conseguenza, nei quarti di finale il Cska Mosca è stato accoppiato con il Baskonia Vitoria (cioè proprio la società che sarebbe stata di casa in queste Final Four), eliminato per 3-1 curiosamente con due vittorie russe nei Paesi Baschi, dopo che il Baskonia era riuscito a vincere gara-2 a Mosca. Tutto facile, forse anche più del previsto, per il Real Madrid invece contro i greci del Panathinaikos: 3-0 per i campioni d’Europa in carica, l’unica serie terminata in sole tre partite. Adesso dunque eccoci alla super sfida Cska Mosca Real Madrid, con un tocco italiano garantito dalla presenza di Daniel Hackett in quella che fu l’Armata Rossa del basket sovietico.



