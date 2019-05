Diretta Efes Cska Mosca/ Streaming video e tv: la finale di Eurolega (basket)

Efes Cska Mosca, in diretta dalla Fernando Buesa Arena di Vitoria, la città spagnola che ospita la Final Four, è la grande finale della Eurolega 2018-2019, che alle ore 20.30 di stasera assegnerà il titolo più ambito del basket europeo. Efes Cska Mosca sarà dunque la sfida decisiva, scaturita dalle due semifinali disputate venerdì sera: l’Anadolu Efes ha vinto per 92-73 il derby di Istanbul contro il Fenerbahce, un successo dunque molto netto in una partita che sulla carta ci si attendeva più equilibrata; la seconda semifinale invece ha visto la vittoria per 95-90 del Cska Mosca al termine di una bellissima sfida con il Real Madrid. Efes Cska Mosca dunque sarà una finale di Eurolega che metterà di fronte due squadre fortissime nel presente, ma con storie completamente diverse: i turchi andranno a caccia di quello che sarebbe il primo storico titolo europeo della loro storia, il Cska Mosca invece è già a quota sette Coppe dei Campioni/Eurolega e punta all’ottavo titolo per avvicinare il Real Madrid (già battuto sul campo) anche nell’albo d’oro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE EFES CSKA MOSCA

La diretta streaming video di Efes Cska Mosca sarà garantita da Eurosport Player, la casa del grande basket anche a livello di Eurolega. Trattandosi della finale però naturalmente è prevista anche una diretta tv classica, che sarà garantita da Eurosport 2, canale numero 211 della piattaforma satellitare di Sky. Le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, arriveranno invece dal sito ufficiale della manifestazione che trovate all’indirizzo www.euroleague.net.

DIRETTA EFES CSKA MOSCA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Efes Cska Mosca, dobbiamo segnalare che la squadra turca ha fatto davvero un’impresa in semifinale, battendo con 19 punti di scarto i cugini del Fenerbahce, che avevano dominato la stagione regolare di Eurolega e di conseguenza erano sulla carta favoriti. Fa impressione pensare che un anno fa l’Efes aveva chiuso in fondo alla classifica della regular season: entrare nei playoff era già stato un successo, ma l’Efes non si è fermato lì e adesso sogna di scrivere una pagina epica della propria storia. Di fronte però avrà un Cska Mosca al quale adesso tocca il ruolo di favorito, per quanto questo possa contare in una partita secca. I russi hanno vinto una semifinale bellissima contro il Real Madrid, nella quale anche Daniel Hackett ha dato un valido contributo alla causa del Cska, compreso il rimbalzo che a pochi secondi dalla fine ha definitivamente spento le speranze spagnole. Non ci sarà la sfida con Nicolò Melli, ma almeno un tocco italiano ci sarà.



