Diretta Milano Avellino/ Streaming video e tv: Olimpia nei playoff (quarti gara-1)

Milano Avellino, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Gianluca Sardella e Alessandro Perciavalle, si gioca alle ore 19:00 di sabato 18 maggio: al Mediolanum Forum va in scena gara-1 dei quarti di finale dei playoff di basket Serie A1 2018-2019. E’ su questo parquet che inizia la post season: l’Olimpia apre la difesa dello scudetto con una serie ostica e imprevedibile, contro una Scandone che si è qualificata per il rotto della cuffia e ha superato i problemi societari avuti nel corso della stagione. Milano resta la grande favorita: ha difeso in maniera positiva il suo primo posto e dunque avrà il fattore campo a favore per tutte le serie dei playoff, ci si aspetta che la squadra di Simone Pianigiani superi questo turno di slancio e l’obiettivo sarà quello di prendersi un 3-0, anche se nella diretta di Milano Avellino le cose potrebbero essere più complicate del previsto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Avellino è prevista su Eurosport 2: tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire l’evento andando sul canale 211 del decoder. In alternativa, l’appuntamento fisso rimane quello con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi clienti la possibilità di visionare tutte le partite della stagione di Serie A1 in diretta streaming video. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo e delle squadre.

RISULTATI E CONTESTO

Milano Avellino potrebbe come detto essere meno scritta del previsto: intanto l’Olimpia dovrebbe fare a meno di Mike James, cui è stato pronosticato uno stop di due settimane che dunque potrebbe fargli saltare solo gara-1, ma che in realtà potrebbe anche prolungarsi oltre misura costringendo la società a tornare sul mercato (eventualità esplorata a prescindere). In più, va ricordato che la Scandone è stata la prima squadra che sia stata in grado di battere Milano in regular season (e anche al ritorno al Forum ci era andata vicina); all’epoca il coach era Nenad Vucinic che è stato poi esonerato da Massimo Maffezzoli, che a dire il vero ha rischiato di rovinare il lavoro del suo predecessore ma, vincendo a Pistoia una delle uniche due partite fino a qui, ha trascinato di forza Avellino ai playoff. Da una squadra che in epoca recente ha giocato due semifinali ci si aspetta sempre molto; l’incrocio però è il più complicato possibile, l’Olimpia parte largamente favorita e dovrà essere brava la Sidigas a trovare le contromosse giuste per mettere in crisi i campioni in carica, contando ovviamente che per superare il turno sarà necessario vincere almeno una partita al Mediolanum Forum.



