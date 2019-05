Diretta Milano Avellino/ Streaming video e tv: Olimpia sotto (quarti playoff gara-2)

Milano Avellino, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Lorenzo Baldini e Guido Giovannetti, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 20 maggio: squadre in campo al Mediolanum Forum per gara-2 dei quarti di finale playoff di basket Serie A 1 2018-2019. Non poteva esserci inizio peggiore per l’Olimpia, che ha subito perso il fattore campo: nel primo episodio della serie è stato determinante il secondo quarto (13-26) con il quale la Scandone ha trovato grande ritmo offensivo e si è presa il vantaggio, riuscendo a incrementarlo anche in seguito e andando così a prendersi una vittoria importantissima. Adesso dunque il primo turno dei playoff è già entrato nel vivo: per riprendere le fila del discorso e qualificarsi alla semifinale i campioni d’Italia dovranno necessariamente vincere almeno una partita al PalaDelMauro, e ovviamente questa sera dovranno prendersi il successo. Vediamo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Milano Avellino, di cui intanto andiamo a presentare i temi principali.

Dunque Milano Avellino ha fatto registrare sabato sera la seconda vittoria della Scandone ai danni dell’Olimpia: in questa stagione era già successo nel corso dell’andata di campionato. Milano ha approcciato malissimo i playoff: partita con i crismi della favorita, la squadra campione in carica ha avuto un ottimo approccio ma poi non è riuscita a confermarsi blindando la sua difesa, che nel primo periodo aveva concesso appena 13 punti. Servirà una sterzata decisa: il ko interno non si può spiegare con la sola assenza di Mike James, perché il roster di Milano anche senza il playmaker ha tutte le capacità di andare a vincere la serie. Ora come detto servirà per forza il colpo esterno; dovrà essere brava Avellino a restare concentrata e vincere le due partite restanti per volare in semifinale. Naturalmente gli irpini vorranno fare il colpo grosso anche in gara-2; scenderanno sul parquet del Mediolanum Forum per vincere perché sanno bene che l’Olimpia è squadra da non sottovalutare anche e soprattutto quando è ferita, e dunque sarà importante mantenere la concentrazione ai massimi livelli per provare, eventualmente, a tornare al PalaDelMauro con un fondamentale match point sulla racchetta. Staremo a vedere…



