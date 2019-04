Diretta Milano Avellino/ Streaming video Rai: l’Olimpia si rilancia? (basket A1)

Milano Avellino, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Michele Rossi, Gianluca Sardella e Mauro Belfiore, è la partita che alle ore 20:45 di domenica 28 aprile chiude il programma della 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: siamo al Mediolanum Forum e all’Olimpia serve una vittoria per blindare il primo posto e la possibilità di giocare tutte le serie dei playoff con il fattore campo. Un successo che però non sarà scontato: Milano sta perdendo colpi, arriva dal ko di Brescia e in generale nel girone di ritorno ha fatto vedere come gli impegni di Eurolega abbiano fisicamente pesato sul roster, oltre a farlo anche psicologicamente vista l’eliminazione maturata all’ultima giornata di regular season. Ci prova allora la Scandone, che ha bisogno di una vittoria: sabato scorso i 27 punti rifilati a Torino hanno permesso agli irpini di difendere l’ottavo posto, ma i playoff che sembravano certi sono stati messi in discussione e ora bisognerà lottare per stringerli definitivamente tra le mani. Ci aspetta un’interessante diretta di Milano Avellino; intanto possiamo vedere alcuni dei principali temi legati a questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Avellino sarà trasmessa su Rai Sport (numero 57) e Rai Sport + (58) e dunque in chiaro per tutti sulla televisione, con la possibilità poi di avvalersi del sito www.raiplay.it tramite apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; inoltre come sappiamo l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le sfide in diretta streaming video. Come sempre il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

La sensazione, mentre ci avviciniamo a Milano Avellino, è che l’Eurolega abbia davvero svuotato l’Olimpia: Simone Pianigiani è stato in corsa per i playoff fino all’ultimo ma li ha mancati per un’incollatura, e dunque con il principale obiettivo sfumato rimane uno scudetto che andrà “necessariamente” vinto, perchè non mettersi sul trono d’Italia sarebbe a questo punto un fallimento per quelle che erano le premesse. Il ko di Brescia – ma anche gli altri arrivati recentemente – è in questo senso esplicativo: più volte Pianigiani ha ripetuto che il campionato di Milano inizia dai playoff, dunque perdere con un controllo comunque agevole sul primo posto fa parte del piano. Più avanti si valuterà se le motivazioni dei giocatori siano realmente in calo o se si possa andare a vincere il titolo; intanto si gioca contro Avellino che era partita non benissimo, ha saputo confermarsi tra le principali realtà della Serie A1 ma poi ha avuto qualche problema economico (che ha portato all’addio di Norris Cole) e a risultati alterni sul campo. La Scandone a oggi giocherebbe proprio contro Milano nel primo turno della post season: non è il risultato che ci si era augurati ed è per questo motivo che la squadra dovrà provare ad espugnare il Mediolanum Forum, chiudere in maniera positiva il campionato e avere un avversario maggiormente alla portata.



