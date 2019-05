Diretta Pesaro Reggio Emilia/ Streaming video e tv: due squadre salve (basket A1)

Pesaro Reggio Emilia, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Saverio Lanzarini, Luca Weidmann e Dario Morelli, si gioca alle ore 20:45 di domenica 5 maggio ed è valida per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Quella della Vitrifrigo Arena sarebbe una sfida fondamentale per la salvezza, ma a dirla tutta ormai non conta più: la votata esclusione di Torino dal prossimo campionato ha portato tutte le altre squadre ad avere il posto garantito, dunque queste due realtà che hanno appena una vittoria di margine su Pistoia non rischiano nulla. Anche a bocce ferme comunque la possibilità di retrocedere sarebbe stata scarsa, visto il rendimento della OriOra e le due giornate da giocare; la Vuelle arriva dalla sconfitta di Varese, giunta al termine di una partita che ha condotto all’inizio e ancora nel terzo quarto con una bella rimonta; la Grissin Bon, alla peggiore stagione da parecchio tempo a questa parte, ha fatto anche meglio ma allo stesso modo è caduta al Taliercio, contro la Reyer Venezia. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Pesaro Reggio Emilia, della quale presentiamo i temi principali.

La diretta di Pesaro Reggio Emilia dunque ha ben pochi appigli di classifica: possiamo però dire che ancora una volta la Vuelle è vicina a prendersi la salvezza sul campo, al netto dell’esclusione della Fiat. Pesaro può forse rappresentare una sorta di modello: certo i risultati non sono quelli di altre realtà del basket italiano, ma gli adriatici stanno dimostrando in questi ultimi anni che, nonostante il budget risicato, è possibile costruire squadre in grado di competere nel massimo campionato e restarci a lungo. Erick McCree e James Blackmon, così come Egidijus Mockevicius, sono stati ottimi colpi di mercato, segno della lungimiranza del management; adesso si aspettano tempi migliori per provare a riportare gloria in una piazza abituata ai successi. Così anche a Reggio Emilia, dove le due finali scudetto e la vittoria della EuroChallenge sembrano ormai ricordi sbiaditi: si sapeva che l’addio di Massimiliano Menetti sarebbe stato difficile da metabolizzare, ma forse in pochi si aspettavano una stagione piena di difficoltà come quella in corso, anche nelle settimane in cui Ricky Ledo ha fatto parte del gruppo.



