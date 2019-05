Diretta Pistoia Avellino/ Streaming video e tv: Scandone senza playoff? (basket A1)

Pistoia Avellino sarà in programma alle ore 20:45 di domenica 12 maggio, e chiuderà la regular season del campionato di basket Serie A1 2018-2019 insieme a tutte le altre partite che compongono il quadro della 30^ giornata. Virtualmente la OriOra è retrocessa, dopo la netta sconfitta di Varese: impossibile andare a riprendere Pesaro che ha la doppia sfida diretta a favore, e dunque questa partita non cambierà le carte in tavola a differenza di quello che potrebbe succedere a bocce ferme, nelle stanze della Lega e relativamente al caso di Torino. La Scandone invece rischia di gettare alle ortiche la qualificazione ai playoff: la beffarda sconfitta casalinga contro Brindisi ha portato la squadra irpina al decimo posto in classifica. Per tornare in quota servirebbe un mezzo miracolo: non solo la vittoria, anche il ko di qualche squadra davanti. Fattibile visto il calendario, e allora vedremo quello che succederà nella diretta di Pistoia Avellino di cui intanto possiamo presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Avellino non è una di quelle garantite per questo ultimo turno di regular season; l’appuntamento classico allora è quello con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video: abbonandosi al servizio sarà possibile assistere alla sfida attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

In Pistoia Avellino la OriOra non ha più nulla da chiedere: sul campo è maturata la retrocessione per i toscani, cui non è bastato il ritorno di Paolo Moretti. Il punto è che la posizione di Torino non è per nulla stabile: la Lega le ha votato contro e dunque lo scenario al momento confermato è che il prossimo anno l’Auxilium non potrà iscriversi al campionato di Serie A1. Resta da capire se ne prenderà il posto Pistoia: sulla carta sì, perchè è quello che era successo a Cremona (con Caserta) due anni fa, concretamente invece è tutto ancora da stabilire perchè alla fine le alte sfere potrebbero decidere di mantenere un campionato a 17 squadre. Difficile, non impossibile; resta il fatto che al PalaCarrara le motivazioni le ha soltanto la Scandone, che a causa di un forte calo nel girone di ritorno rischia appunto di non giocare i playoff. Visti i risultati delle ultime stagioni sarebbe un fallimento senza troppe discussioni, ma va anche ricordato che nel corso dell’anno la società ha avuti problemi finanziari che addirittura avevano ventilato l’ipotesi di qualche punto di penalizzazione, e hanno portato all’addio anticipato di Norris Cole. La Sidigas, senza girarci troppo attorno, potrebbe anche avere problemi ad iscriversi alla Serie A1 del 2019-2020…



