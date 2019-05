Diretta Reggio Emilia Cremona/ Streaming video e tv: squadre tranquille (basket A1)

Reggio Emilia Cremona, partita che si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 maggio, vale come chiusura della regular season del campionato di basket Serie A1 2018-2019: siamo infatti nella 30^ giornata, e al PalaBigi si gioca una delle poche partite nelle quali entrambe le sfidanti hanno una situazione di classifica ormai definita. La Grissin Bon è salva: lo è sul campo grazie alla roboante vittoria di Pesaro (che ha replicato quella ancora più netta dell’andata), lo sarebbe stata comunque vista la situazione di Torino. Stagione difficile per gli emiliani che però hanno centrato l’obiettivo; così anche la Vanoli, che dopo aver vinto la sfida diretta contro Venezia si è presa aritmeticamente il secondo posto in classifica e ora sa che, in caso di semifinale contro la Reyer, avrà il vantaggio del fattore campo e in ogni caso non incrocerà l’Olimpia Milano sino alla finale. Andiamo comunque a vedere cosa ancora potremmo dire della diretta di Reggio Emilia Cremona, aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Cremona è disponibile solo per i clienti Sky, che potranno seguirla sul canale Eurosport 2 (numero 211 del loro decoder). L’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video: abbonandosi al servizio sarà possibile assistere alla sfida attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

In Reggio Emilia Cremona possiamo sostanzialmente assistere ad un passaggio di consegne: negli anni scorsi infatti la Grissin Bon si era proposta come società in forte crescita, progetto sano e una piazza con entusiasmo che si era presa grandi traguardi, vale a dire la vittoria in EuroChallenge e due finali scudetto consecutive, di cui una persa in gara-7 in casa e dopo aver avuto due possessi per il titolo. Poi l’addio di Max Menetti ha complicato le cose, imponendo la ricostruzione; forse la società sperava che il processo fosse meno complicato, ma alla fine Stefano Pillastrini ha condotto in porto la salvezza sul campo e adesso si può guardare con maggiore serenità al prossimo anno. Il posto di Reggio Emilia, al netto di Venezia, lo ha di fatto preso la Vanoli: da quella retrocessione cancellata del 2017 Cremona ha fatto passi da gigante, conquistando la prima qualificazione ai playoff e poi addirittura prendendosi la Coppa Italia – primo trofeo in assoluto. I playoff quest’anno cominceranno con il secondo posto: Meo Sacchetti è l’artefice di questo piccolo capolavoro e adesso si sogna giustamente anche lo scudetto, sapendo che forse resta oltre la portata ma che con i giusti incastri e un po’ di fortuna lungo il cammino la doppietta a fine stagione potrebbe anche essere possibile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA