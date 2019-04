Diretta Sassari Brescia/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (basket A)

Sassari Brescia, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Martino Galasso, si gioca presso il PalaSerradimigni della città sarda alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 aprile 2019, per la ventottesima giornata del campionato della Serie A di basket. Sassari Brescia si presenta come un gustoso scontro per i playoff, per di più fra squadre reduci da un impegno infrasettimanale: il Banco di Sardegna ha vinto l’andata della finale di Europe Cup con il Wurzburg, conquistando un vantaggio di cinque punti che comunque non dà ancora garanzie verso il ritorno in Germania; la Leonessa invece ha battuto la Virtus Bologna e così resta in corsa per i playoff. La classifica parla di 30 punti per Sassari e 28 per Brescia, che ha pure giocato una partita in più: i lombardi dunque devono fare il colpaccio per rimanere in corsa fino alla fine, Sassari è messa meglio ma naturalmente farebbe bene ad evitare un passo falso che complicherebbe tutto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Brescia, che non è tra le partite trasmesse per questa giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al PalaSerradimigni.

RISULTATI E CONTESTO

Sassari Brescia arriva dunque al termine di una settimana positiva per entrambe le squadre, ma bisogna fare alcune distinzioni. Il Banco di Sardegna è infatti in questo momento la squadra più in forma nel basket italiano: sei vittorie consecutive in campionato più la striscia di successi anche in Europe Cup, una stagione che ancora un mese e mezzo fa sembrava anonima potrebbe diventare fantastica, puntando al primo successo internazionale della storia di Sassari e ad un posto ai playoff, dove una Dinamo così in forma diventerebbe una mina vagante pericolosa per chiunque. Per Brescia invece questa è una stagione decisamente peggiore della precedente, che aveva visto la Germani nel ruolo della rivelazione: la vittoria con la Virtus tuttavia dà ai lombardi ancora una piccola possibilità di lottare per i playoff, dunque a questo punto è inutile fare calcoli, si deve solo cercare l’impresa a Sassari e poi sperare.



