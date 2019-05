Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video Rai: è 1-0 Dinamo (quarti playoff gara-2)

Sassari Brindisi, partita che viene diretta da Carmelo Lo Guzzo, Luca Weidmann e Mark Bartoli, prenderà il via alle ore 20:45 di lunedì 20 maggio: al PalaSerradimigni si gioca gara-2 dei quarti di finale playoff nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Sarà la quinta sfida tra queste due squadre nel corso della stagione: sabato il Banco di Sardegna ha impattato il bilancio con la sua seconda vittoria, ma soprattutto ha centrato un successo netto che ha portato al vantaggio nella serie. Fattore campo rispettato da una Dinamo che continua a volare; se vorrà rimettere la serie sui giusti binari la Happy Casa avrà bisogno di una vittoria esterna, ma non sarà affatto semplice perché la squadra di Gianmarco Pozzecco, addirittura, potrebbe essere adesso una delle serie candidate per andare a vincere lo scudetto. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Sassari Brindisi; intanto andiamo a presentarne alcuni dei temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi sarà disponibile in chiaro per tutti, su Rai Sport o Rai Sport + e naturalmente anche in mobilità sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi; in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A1 è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Sassari Brindisi potrebbe essere per il Banco di Sardegna un’occasione per allungare la sua striscia vincente: in occasione di gara-1 dei quarti playoff avevamo parlato dello straordinario passo della squadra isolana dopo la sconfitta del Taliercio, e Gianmarco Pozzecco è riuscito ad incrementarlo con il successo di sabato. Sassari attualmente è la squadra che sta meglio tra le otto pretendenti allo scudetto: non perde da marzo e anche nel primo episodio dei quarti di finale ha dimostrato di averne decisamente di più rispetto a una Happy Casa che adesso potrebbe decisamente rimpiangere di aver perso il fattore campo nell’ultima giornata della regular season, anche se per come si stanno mettendo le cose in questo momento è ampiamente possibile che la Dinamo si qualifichi con un 3-0. Alcuni degli addetti ai lavori si sono spinti a dire che Pozzecco e la sua banda siano addirittura i favoriti per lo scudetto: forse non è ancora così, certamente però con Sassari e il suo stato di forma tutte le avversarie saranno chiamate a fare i conti. A cominciare da Brindisi, che durante la stagione regolare ha fatto vedere di avere le armi giuste per prendersi la semifinale ma dovrà necessariamente elevare il suo livello di gioco.



