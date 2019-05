Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video Rai: match point Dinamo (playoff gara-3)

Brindisi Sassari verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Manuel Mazzoni, Gianluca Sardella e Alessandro Perciavalle: alle ore 20:45 di mercoledì 22 maggio la serie dei quarti playoff di basket Serie A1 2018-2019 si sposta al PalaPentassuglia per gara-3. La Dinamo ha il match point sulla racchetta: anche lunedì sera infatti la squadra di Gianmarco Pozzecco ha vinto con una bella prova di forza, arrivando a segnare 106 punti e prolungando la striscia positiva a 18 partite. Una realtà che non conosce pause, e che vincendo anche il terzo episodio della serie sarebbe la prima squadra a volare in semifinale; dall’altra parte c’è una Happy Casa che sta facendo il possibile, in gara-2 ha segnato 97 punti e ha dimostrato un ottimo gioco offensivo, ma deve girare due viti in difesa se vuole riaprire la serie contro un’avversaria che in questo momento è decisamente superiore, come si è visto anche nella prima partita dei quarti. Ora non ci resta che attendere quello che succederà nella diretta di Brindisi Sassari, la cui palla a due è ormai attesa tra poche ore e della quale possiamo intanto presentare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Sassari sarà trasmessa in chiaro per tutti, sui canali Rai Sport (numero 57) e Rai Sport + (58) e dunque anche in mobilità, senza costi e sul sito www.raiplay.it; in alternativa come sempre ci sarà la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili su questa sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Brindisi Sassari rappresenta l’ultima spiaggia per Frank Vitucci e la sua Happy Casa: lunedì sera i pugliesi sono partiti bene con un quarto di apertura da 26 punti (contro i 25 subiti), ma progressivamente il Banco di Sardegna è andato a dominare con la forza del gruppo e di un attacco esplosivo, che ha portato la bellezza di sette giocatori in doppia cifra con una panchina capace di 45 punti. Troppo per una Brindisi che pure ha avuto uno straordinario Adrian Banks e ha dimostrato di potersela giocare punto a punto; il problema è che non appena l’intensità degli ospiti è calata, Sassari ha saputo colpire curando ogni singolo aspetto del gioco. Il dato che impressiona è quello dei rimbalzi: gli isolani ne hanno catturati 50 (15 il solo Dyshawn Pierre) contro i 24 della Happy Casa, una differenza troppo netta per pensare di poter vincere la partita anche se Brindisi è riuscita a contenere le palle perse (6, contro le 10 degli avversari). Il bello dei playoff tuttavia è che dalla partita seguente si resetta tutto, e il passato non conta: questa sera si riparte dallo 0-0, purtroppo però per Vitucci una terza sconfitta significherebbe terminare la stagione e allora vedremo se la sua squadra saprà avere la giusta reazione per prolungare la serie dei quarti di finale.



