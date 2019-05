Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video Rai: Pozzecco vs Vitucci (quarti gara-1)

Sassari Brindisi verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Denis Quarta: al PalaSerradimigni si gioca la partita valida per gara-1 dei quarti playoff nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Una sfida affascinante, con palla a due alle ore 20:45 di sabato 18 maggio: la Dinamo è la squadra più calda del momento, arriva a questa gara con nove vittorie consecutive in regular season e nel mezzo ha infilato anche il primo trofeo internazionale in bacheca, prendendosi la Europe Cup. Nell’ultima giornata, grazie alla vittoria contro Cantù, Gianmarco Pozzecco ha difeso il quarto posto in classifica e dunque la possibilità di giocare questa serie con il fattore campo; particolare che potrebbe essere determinante visto che la Happy Casa è la grande rivelazione della stagione, ha raggiunto la finale di Coppa Italia a febbraio e da lì ha continuato a crescere, andando a minacciare anche Cremona per il secondo posto. Sconfitta indolore quella interna contro Trento che ha chiuso la regular season; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Sassari Brindisi, intanto possiamo andare a valutare i temi principali di questa bella sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi è prevista su Rai Sport: appuntamento quindi in chiaro per tutti sul canale 57 del vostro televisore, ma anche sul sito www.raiplay.it con PC, tablet o smartphone. In alternativa, l’appuntamento fisso rimane quello con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi clienti la possibilità di visionare tutte le partite della stagione di Serie A1 in diretta streaming video. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo e delle squadre. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Sassari Brindisi mette a confronto due allenatori che hanno in comune una militanza importante a Varese: Pozzecco chiaramente non ha bisogno di presentazioni e ha recentemente festeggiato il ventennale dello scudetto della stella, mentre Frank Vitucci nel 2013 aveva vinto la regular season, raggiunto la semifinale playoff e la finale di Coppa Italia. Proprio lui però è stato artefice dell’eliminazione della Openjobmetis dai playoff, perdendo contro l’Aquila; la stagione della Happy Casa è stata assolutamente scintillante e fatta di tanti grandi colpi che hanno portato la squadra pugliese a giocarsi grandi traguardi, come appunto quella Final Eight persa solo nell’ultimo atto contro Cremona. Il punto più alto nella storia della società è arrivato, ma ora si rischia che tutto finisca al primo turno dei playoff: come detto appunto il Banco di Sardegna è l’avversario che in questo momento nessuno avrebbe voluto incontrare, perchè sta vivendo un momento magico e ha una striscia impressionante di vittorie con le quali arriva ai quarti di finale. Una bella rivincita anche per Pozzecco che, Capo d’Orlando a parte, non aveva pienamente convinto nelle sue precedenti apparizioni in panchina e adesso potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA