Diretta Sassari Wurzburg/ Streaming video e tv: finale d’andata (basket Europe Cup)

Sassari Wurzburg, in diretta dal PalaSerradimigni della città sarda, si gioca questa sera, mercoledì 24 aprile 2019, alle ore 20.30. Sarà un appuntamento molto atteso con la finale d’andata della FIBA Europe Cup 2018-2019 di basket: tra oggi e mercoledì prossimo (con il ritorno in Germania) si assegnerà dunque questo trofeo. Ricordiamo innanzitutto che, proprio perché si tratta di una sfida di andata e ritorno, oggi in Sassari Wurzburg potrebbe anche esserci un pareggio, esito normalmente non previsto nel basket. Sassari per arrivare alla finale ha dominato gli israeliani dell’Holon in semifinale, turno nel quale è invece finita l’avventura di Varese, che è stata sconfitta appunto da Wurzburg impedendo la disputa di una finale tutta italiana. Stavolta sarà Sassari a contrastare i tedeschi, sperando che nella bacheca della Dinamo possa giungere anche il primo trofeo internazionale nella storia del Banco di Sardegna Sassari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Wurzburg: purtroppo le partite di Europe Cup non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione e non sarà possibile nemmeno seguirla in diretta streaming video. Tuttavia il sito www.fiba.basketball dedica un’intera sezione a questo torneo, e in alternativa potrete visitare le pagine ufficiali che il Banco di Sardegna mette a disposizione sui social network, in particolare agli indirizzi facebook.com/dinamosassariofficial e, su Twitter, @dinamo_sassari.

RISULTATI E CONTESTO

La squadra di Gianmarco Pozzecco si avvicina a Sassari Wurzburg nel migliore dei modi e questo certamente ci fa ben sperare circa le possibilità della Dinamo di conquistare questa FIBA Europe Cup. Come abbiamo già accennato, il Banco di Sardegna in semifinale ha avuto nettamente la meglio sull’Holon, battuto addirittura di 30 lunghezze nella partita di ritorno al PalaSerradimigni. Che Sassari stia benissimo però si capisce soprattutto dalla striscia di sei vittorie consecutive in campionato, compresa la perla di un netto successo sul campo dell’Olimpia Milano. Una stagione che ancora ad inizio marzo non sembrava esaltante adesso ha cambiato volto: per Sassari infatti adesso è concreta la possibilità di agguantare la qualificazione ai playoff, mentre la Europe Cup potrebbe dare l’occasione di sollevare un trofeo ed arricchire la bacheca sarda, che per il momento comprende uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.



