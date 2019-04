Diretta Torino Cremona/ Streaming video e tv: la Vanoli sogna (basket Serie A1)

Torino Cremona verrà diretta dagli arbitri Luca Weidmann, Gabriele Bettini e Dario Morelli: va in scena alle ore 19:05 di domenica 28 aprile e rientra nel calendario della 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Momento delicato per la Fiat, che sta passando di mano: sanate le pendenza (così pare) l’Auxilium ha anche garantito la regolarità del campionato fino al termine di questa stagione ma potrebbe presto essere abbandonata dalla famiglia Forni, che eventualmente la lascerà a salvezza avvenuta. Nonostante il pesante ko di sabato scorso manca infatti poco per centrare l’obiettivo, nel concreto una vittoria o una sconfitta da parte di Pistoia; nel frattempo oggi la Fiat gioca contro una Vanoli che continua a inseguire il secondo posto in regular season, e che vuole presentarsi alla sfida diretta contro Venezia con un vantaggio di due punti. La squadra di Meo Sacchetti è reduce dall’ennesima, scintillante vittoria: quella contro la Brindisi rivelazione del campionato, che ha anche permesso di tenere a distanza la stessa Happy Casa. Mentre aspettiamo la palla a due nella diretta di Torino Cremona, vediamo allora in che modo le due squadre potrebbero presentarsi sul parquet del PalaVela analizzando i temi principali della sfida.

Come sempre il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

Torino Cremona arriva dunque in un momento particolare per la società piemontese: Dmitry Gerasimenko, già patron di Cantù, è pronto a salvare la squadra acquisendone il 50%. In questo modo si eviteranno guai peggiori: la scorsa settimana agli allenamenti si sono presentati appena quattro giocatori e il rischio sarebbe stato quello di terminare il campionato con i giovani, naturalmente falsando la regolarità del torneo (anche se le eventuali penalizzazioni sarebbero andate a intaccare la prossima stagione). La Lega si è detta soddisfatta di come la società abbia coperto le falle economiche ma ha anche annunciato che le verifiche non sono terminate; intanto Torino proverà a chiudere il suo campionato salvandosi sul campo, poi eventualmente bisognerà valutare se riuscirà a iscriversi alla prossima Serie A1 o se eventualmente lascerà spazio a una squadra che oggi sarebbe Pistoia, destinata alla retrocessione. Di Cremona invece abbiamo ampiamente parlato per tutta la stagione: dopo la straordinaria vittoria della Coppa Italia la Vanoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e adesso punta con decisione il secondo posto in regular season, che le darebbe il vantaggio del fattore campo in un’eventuale serie di semifinale contro Venezia, che sarà ospite al PalaRadi la prossima domenica in una delicatissima e importantissima sfida diretta.



