Diretta Torino Pesaro/ Streaming video e tv: sfida senza motivazioni (basket A1)

Torino Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 maggio e chiude, insieme alle altre partite della 30^ giornata, la regular season del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Quella del PalaVela è una sfida senza motivazioni: ancora una volta la Vuelle, nonostante il pesante ko interno contro Reggio Emilia, si è presa la salvezza sul campo e dunque si congeda dalla stagione cominciando già a pensare a come fare per migliorare le sue prestazioni il prossimo anno. Anche la Fiat è salva, ma la nota vicenda legata alla posizione di Dimitri Gerasimenko la spinge verso l’esclusione dalla prossima Serie A1: i club hanno votato, adesso bisognerà vedere cosa succederà nella caldissima estate che attende l’Auxilium. Noi invece aspettiamo la diretta di Torino Pesaro, e intanto possiamo gettare uno sguardo ai temi principali di questa partita.

Ricordiamo anche la possibilità di avere informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo, attraverso il sito ufficiale che trovate all'indirizzo www.legabasket.it.

Nell’analisi di Torino Pesaro abbiamo già parlato della situazione della Fiat: purtroppo la retrocessione d’ufficio sembra essere sancita, ma soprattutto la società piemontese potrebbe non riuscire a iscriversi nemmeno alla Serie A2, rivoluzionando dunque i campionati. In questo senso – ma in realtà prima del problema gialloblu – la Lega aveva già parlato della possibilità di tornare immediatamente indietro circa la A1 a 18 squadre, che tornerà il prossimo anno ma potrebbe durare una sola stagione; in tutto questo c’è una Pesaro che, con budget risicato ma senza mai andare incontro al rischio di non onorare pagamenti e scadenze, ancora una volta ha mostrato la via ottenendo la salvezza sul campo. Certo la stagione della Vuelle è stata complicatissima, ma questo era quanto ci si aspettava; ora sarà interessante vedere in che modo continuerà il processo di crescita, soprattutto se sulla panchina della Vuelle resterà quel Matteo Boniciolli che, chiamato in corsa, ha centrato l’obiettivo. Sarà dunque una partita “al ribasso” quella del PalaVela, anche se la mancanza di motivazioni da una parte e dall’altra potrebbe comunque aprire a 40 minuti di grande intensità offensiva e difese “allegre”, dunque una sfida ad alto punteggio. Staremo a vedere…



