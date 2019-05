Diretta Trento Milano/ Streaming video e tv: Aquila per il riscatto (basket A1)

Trento Milano verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Mark Bartoli e Martino Galasso: alle ore 20:45 di domenica 5 maggio, in contemporanea con tutti gli altri campi, la partita valida per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Vincendo una difficile partita contro Avellino, l’Olimpia si è ormai garantita il primo posto in regular season e la possibilità di disputare tutte le serie di playoff con il fattore campo: era l’obiettivo principale di una squadra che sapeva con largo anticipo di giocare i playoff, e che adesso dovrà dimostrare di saper andare oltre la deludente eliminazione in Eurolega che in qualche modo segna la stagione in maniera negativa, visto che il traguardo internazionale era il più ambito (almeno provare a prendersi la Final Four). La Dolomiti Energia ha avuto il solito passo dominante nel girone di ritorno: solo Cantù ha vinto quanto la squadra di Maurizio Buscaglia, la recente sconfitta di Bologna non ha intaccato una posizione ai playoff che dovrebbe essere confermata salvo crolli propri e miracoli altrui. Restiamo allora in attesa della diretta di Trento Milano, nel frattempo andiamo a valutare alcuni dei temi legati a questa partita.

La diretta tv di Trento Milano non sarà disponibile, perchè questa partita non è tra quelle proposte per la 29^ giornata: resta dunque l’appuntamento classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori arriveranno attraverso la consultazione gratuita del sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it.

Trento Milano rappresenta come detto l’occasione, da parte dell’Aquila, di blindare l’ennesima partecipazione ai playoff: ancora una volta la squadra di Maurizio Buscaglia è partita a rilento per poi alzare il livello nel girone di ritorno. Un campionato fotocopia rispetto all’ultimo: ricorderete che allora Trento aveva raggiunto la seconda finale consecutiva, oggi si presenta all’appuntamento contro la capolista forte di 10 vittorie in 13 partite nella seconda tornata del torneo e dunque sa di potersi giocare ampiamente le sue carte, perchè sembra che questo gruppo riesca a essere vincente quando conta maggiormente. Dell’Olimpia c’è poco da dire: la lotta per il primo posto con Venezia è stata relativa perchè la Reyer è rimasta sempre staccata, anche quando Milano ha perso qualche partita gli orogranata non ne hanno saputo approfittare. La squadra di Simone Pianigiani ha disputato la regular season che ci si aspettava: resta ora da capire se nei playoff saprà confermare la sua superiorità su tutte le avversarie e vincere il secondo scudetto consecutivo, riscattando in qualche modo la beffarda avventura in Eurolega.



