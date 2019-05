Diretta Trento Venezia/ Streaming video Rai: la Reyer può chiudere (playoff basket)

Trento Venezia, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Maurizio Biggi e Lorenzo Baldini, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 23 maggio 2019, presso la BLM Group Arena, casa delle partite della Dolomiti Energia Trentino che ospita gara-3 dei quarti dei playoff della Serie A di basket dopo che le prime due sfide sono state disputate in laguna. Trento Venezia vedrà i padroni di casa già con le spalle al muro, perché la Reyer ha sfruttato nel migliore dei modi il fattore campo vincendo le prime due partite e di conseguenza con una terza vittoria otterrebbe il passaggio del turno nel numero minimo di partite, mentre la Dolomiti Energia deve assolutamente vincere per portare la serie quanto meno alla quarta partita, che avrebbe luogo ancora a Trento – si tornerebbe infine a Venezia per l’eventuale “bella”, che però al momento appare ancora uno scenario piuttosto lontano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Venezia sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) e naturalmente anche in mobilità sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi; in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Venezia, che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio classico dei playoff di basket (le due squadre si affrontano per la terza stagione di fila), dobbiamo naturalmente ricordare che questo quarto di finale ha avuto finora nella Reyer la dominatrice indiscussa. Venezia ha vinto gara-1 con il punteggio di 67-57, poi nella seconda partita ha saputo ripetersi con un margine di vantaggio ancora più netto (69-51). Sono state dunque due partite che i veneti hanno vinto soprattutto con la difesa, dal momento che al Taliercio Trento non ha mai raggiunto nemmeno i 60 punti. Walter De Raffaele sembra dunque avere imbrigliato l’Aquila, toccherà ora a coach Buscaglia trovare la contromossa – magari sfruttando anche il fattore campo – per ravvivare questa serie e farla proseguire ancora per un po’.



