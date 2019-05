Diretta Treviglio Verona/ Streaming video e tv: gara 5, chi vola in semifinale?

Treviglio Verona, è la partita di basket in programma oggi mercoledì 22 maggio al Pala Facchetti: palla a due previsto per le ore 21.00, in terra bergamasca. Si accende oggi con la diretta tra Treviglio e Verona l’atto decisivo di questo quarto di finale dei play off della Serie A2 di basket: ecco quindi l’ultimo banco di prova che mette in palio l’ultimo pass per le semifinali, parte del tabellone dove già nei giorni scorsi hanno trovato posto Bergamo, Capo d’Orlando e Treviso. Da tabella proprio la compagine della De Longhi attende di conoscere il proprio avversario questa sera: il prossimo passo infatti sarà la finale fino alla promozione nel primo campionato. Capiamo bene che arrivato ormai a gara 5 la posta in gioco sia alta e il pronostico del match non semplice da fissare, visto che nemmeno il fattore campo è stato un elemento determinante in questa serie dei quarti di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la sfida tra Treviglio e Verona sarà visibile in diretta tv su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre e al numero 225 del telecomando di Sky. Segnaliamo a tutti gli appassionati di Basket A2 che sarà possibile pure usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2, sono visibili live on demand. Per tutti sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

DIRETTA TREVIGLIO VERONA: LA SERIE

Come detto prima, con ls diretta Treviglio Verona di questa sera si chiude con gara 5 la serie dei quarti per i play off di basket della Serie A2, pure abbiamo definito ben rischioso un pronostico su chi vincerà oggi al Pala Facchetti e andrà in semifinale con Treviso. La serie infatti fino ad oggi non ci ha dato molte indicazioni, se non che si tratta di un duello davvero entusiasmante. Risultati alla mano poi abbiamo ben visto che il fattore campo non si è rivelato decisivo: Treviglio ha infatti perso gara 1 in casa col risultato di 77-85, ma ha poi recuperato in gara 2 sempre al Pala Facchetti trovando il trionfo per 65-61, mentre si è rivelata decisiva la vittoria della Remer di solo pochi giorni fa in terra veneta per gara 4 che si è chiusa col risultato di 95-78 e al termine di una prestazione impeccabile da parte degli uomini di Adriano Vertemati. Pure Verona si è mostrata parecchio combattiva specie nei primi incontri, avendo fatta sua gara 1 in trasferta e soprattutto gara 3 in casa dove ha vinto col risultato importante di 72-62. Le Tezenis però è apparsa decisamente fuori forma solo pochi giorni fa all’Agsm Forum e in casa dei bergamaschi è serio il timore di non riuscire a sbancare nuovamente il Pala Facchetti.



