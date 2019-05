Diretta Trieste Cremona/ Streaming video e tv: Vanoli per chiudere (playoff basket)

Trieste Cremona, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Luca Weidmann e Denny Borgioni, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 23 maggio 2019, presso il Pala Rubini-Allianz Dome, casa delle partite della Alma Trieste che ospita gara-3 dei quarti playoff della Serie A di basket dopo che le prime due sfide sono state disputate in Lombardia. Trieste Cremona vedrà i padroni di casa già con le spalle al muro, perché la Vanoli ha sfruttato nel migliore dei modi il fattore campo vincendo le prime due partite e di conseguenza con una terza vittoria otterrebbe il passaggio del turno nel numero minimo di partite, mentre la formazione giuliana stasera è obbligata a vincere per portare la serie quanto meno alla quarta partita, che avrebbe luogo ancora a Trieste – si tornerebbe infine a Cremona per l’eventuale “bella”, ma è decisamente presto per pensare già a questa ipotesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Cremona sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire su Eurosport 2 (canale 211 del decoder); in alternativa, come sempre, l’appuntamento con il campionato di basket Serie A è sulla piattaforma Eurosport Player, della quale bisogna essere clienti e che fornisce tutte le partite della stagione in diretta streaming video, quindi attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRIESTE CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trieste Cremona, vanno naturalmente celebrate le due squadre che (fatte le debite proporzioni) sono state le grandi sorprese della stagione. Tuttavia, in questa serie dei quarti finora la Vanoli ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto ai giuliani. Cremona ha vinto gara-1 con il punteggio di 82-75, poi nella seconda partita ha saputo ripetersi imponendosi per 89-81. Sappiamo che la forza in attacco della squadra di Meo Sacchetti è notevole e finora Trieste non è riuscita a contenerla, concedendo 85,5 punti di media a incontro nelle due sfide al PalaRadi. In stagione però hanno fatto tutti molta fatica nel palazzetto triestino, per la squadra di coach Dalmasson sarà dunque fondamentale sfruttare il fattore campo, tutto sommato senza troppe pressioni: la stagione di Trieste è già largamente positiva, tutto quanto arriverà di più sarà tanto di guadagnato.



