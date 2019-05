Diretta Trieste Sassari/ Streaming video Rai: sfida che sa di playoff (basket A1)

Trieste Sassari sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Sardella e Andrea Bongiorni: alle ore 20:45 di domenica 5 maggio questa partita del PalaRubini si gioca per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Reduce dalla finale di Europe Cup, il Banco di Sardegna è pronto nuovamente a stupire: domenica scorsa ha battuto anche Brescia e ha proseguito nella sua straordinaria striscia vincente, arrivando di fatto ad avere un posto certo nei playoff. Attualmente la Dinamo occupa la quinta posizione, mentre nel gioco della classifica avulsa Trieste è settima ma con gli stessi punti dei rivali odierni (e di Trento): dunque anche per i giuliani la possibilità di giocare la post season è davvero concreta e manca pochissimo per archiviarla, nonostante lo stop di Brindisi di domenica scorsa. Vediamo ora quali possono essere i temi principali nella diretta di Trieste Sassari, che aspettiamo con trepidazione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Sassari sarà su Rai Sport (canale 57 del televisore) o Rai Sport + (numero 58), e dunque in chiaro per tutti con la possibilità di seguirla anche attraverso il sito www.raiplay.it; resta poi l’appuntamento classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori arriveranno attraverso la consultazione gratuita del sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Trieste Sassari è senza ombra di dubbio una delle partite più interessanti nel penultimo turno della regular season: l’Alma rappresenta la sorpresa del campionato, arrivata in Serie A1 dopo tanti anni e capace di imporsi subito come squadra ben allenata e con talento e compattezza. La presenza di un totem come Hrvoje Peric può aver fatto la differenza; l’esclusione dalla Coppa Italia per una sola partita sta per essere riscattata adesso, e va detto che nei giorni dell’arresto del patron di Alma si era addirittura ventilata l’ipotesi (sono dichiarazioni della dirigenza) secondo cui sarebbe stato economicamente meglio non qualificarsi ai playoff. Da quel momento, di fatto Trieste non ha più perso un colpo; l’ascesa giuliana è coincisa con la rimonta pazzesca della Dinamo, che rischiava per il secondo anno consecutivo di non entrare tra le prime otto e invece adesso sarà una mina vagante pericolosissima per tutte. Se il campionato finisse oggi giocherebbe il primo turno contro Brindisi, con la possibilità di vendicare la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia.



