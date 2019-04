Diretta Varese Pesaro/ Streaming video e tv: i lombardi devono vincere (basket A1)

Varese Pesaro, che verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Marco Vita, si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 aprile: presso la Enerxenia Arena le due squadre scendono in campo per la 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. Momento pessimo per la Openjobmetis, che arriva da tre sconfitte consecutive: lo scotto del derby perso sul parquet di Cantù ha inoltre allontanato i lombardi dalla possibilità di giocare i playoff per la seconda stagione consecutiva, adesso Attilio Caja e i suoi ragazzi devono inseguire ma naturalmente dipendono anche dai risultati delle avversarie. Situazione che potremmo definire opposta per la Vuelle: i marchigiani sono reduci dal ko interno contro la lanciatissima Sassari, ma hanno una vittoria in più di Pistoia e soprattutto il vantaggio nella doppia sfida diretta, il che significa che la retrocessione avverrà con una rimonta semi-miracolosa da parte della OrioOra. Naturalmente Matteo Boniciolli spera di salvarsi subito e dunque andando a vincere qui, ma vedremo quello che succederà nella diretta di Varese Pesaro della quale andiamo ora ad analizzare i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Pesaro, che non è tra le partite scelte per questa giornata: come sappiamo l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le sfide in diretta streaming video. Come sempre il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

Varese Pesaro è prima di tutto una partita storica, che ha rappresentato anche una finale scudetto; due società gloriose del nostro basket che però dopo le grandi scorpacciate degli anni Sessanta-Settanta (i lombardi) e Ottanta-Novanta (più la Vuelle) hanno avuto difficoltà nel confermarsi ai quei livelli, anche se i lombardi hanno pur sempre vinto lo scudetto della stella nel 1999. Oggi la situazione vede la Openjobmetis a caccia dei playoff, con un calendario che potrebbe rimettere in piedi un momento davvero negativo: Varese infatti ha perso le ultime tre partite e, anche psicologicamente, ha pagato lo scotto di alcune sconfitte incredibili, ma tra oggi e la prossima settimana ospiterà alla Enerxenia Arena due squadre in zona retrocessione (l’altra è Pistoia) e dunque sa di doversi necessariamente prendersi due vittorie per continuare a sperare, aspettando un passo falso da parte delle avversarie. Pesaro ancora una volta sta per salvarsi, dimostrando che anche senza budget competitivi si possono costruire roster di valore: naturalmente la zona playoff rimane una chimera e dal prossimo anno con l’aumento delle retrocessioni le cose potrebbero complicarsi non poco, ma nel frattempo gli adriatici stanno per festeggiare un altro obiettivo archiviato con il sudore e l’impegno, e se arrivasse la vittoria a Varese il traguardo sarebbe ancora più prestigioso e raggiunto in anticipo.



