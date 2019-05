Diretta Varese Pistoia/ Streaming video e tv: lombardi verso i playoff (basket A1)

Varese Pistoia, partita diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Gabriele Bettini e Giulio Pepponi, rientra nel quadro della 29^ giornata per il campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 5 maggio. Occasione d’oro per la Openjobmetis, che perdendo tre partite consecutive si è ritrovata fuori dalla zona playoff mantenuta a lungo: dopo aver battuto Pesaro, adesso i ragazzi di Attilio Caja possono sfruttare un altro turno alla Enerxenia Arena contro il fanalino di coda della classifica, rilanciare la candidatura e poi giocarsi tutto a Bologna. La OriOra è salva: Torino è stata esclusa dal prossimo campionato per la vicenda Gerasimenko, il che significa che la squadra toscana avrà il suo posto in Serie A1 salvo sorprese. Sarebbe molto più complesso prendersi la salvezza sul campo, perchè dopo aver perso in casa contro Cantù servirebbero due vittorie e qualche caduta delle rivali. Vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Varese Pistoia, di cui intanto presentiamo i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pistoia non sarà disponibile, perchè questa partita non è tra quelle proposte per la 29^ giornata: resta dunque l’appuntamento classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Le informazioni utili come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori arriveranno attraverso la consultazione gratuita del sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

In Varese Pistoia l’urgenza di vincere ce l’ha tutta la Openjobmetis, che rischia di scialacquare il lavoro di tutta una stagione caratterizzata anche dalla semifinale di Europe Cup: praticamente per tutto il campionato i lombardi hanno occupato il sesto posto in classifica ma poi sono caduti consecutivamente contro Torino, Milano e Cantù, hanno pagato qualche sconfitta sanguinosa e inattesa e si sono ritrovati fuori dai playoff per la crescita esponenziale di qualche rivale. Rientrare è possibile: bisognerebbe lasciarsi alle spalle Avellino così da far fruttare l’eventuale vantaggio nella doppia sfida con l’Acqua San Bernardo, la post season arriverebbe presumibilmente con due vittorie ma la trasferta del PalaDozza rimane estremamente complicata, anche se la Virtus per allora potrebbe essere tagliata fuori dal discorso. Come detto Pistoia, che ha vinto sul campo appena 5 partite, ha ricevuto in maniera estremamente positiva le notizie da Torino: la OriOra resta in Serie A1 anche la prossima stagione, ma ovviamente dovrà essere in grado di costruire un roster più competitivo rispetto a quello che ha affrontato questo campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA