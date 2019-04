Diretta Venezia Reggio Emilia/ Streaming video e tv: Reyer in difficoltà (basket A1)

Venezia Reggio Emilia, partita diretta da Carmelo Paternicò, Guido Federico Di Francesco e Gianluca Capotorto, rientra nel programma della 28^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: al Taliercio si gioca alle ore 17:30 di domenica 28 aprile. Sconfitta nettamente a Trieste, la Reyer non sta approfittando del calo di Milano e resta dunque in seconda posizione, insidiata da una Cremona che ha gli stessi punti e alla quale la squadra di Walter De Raffaele farà visita nel prossimo turno. Tradotto: è fortemente a rischio anche il secondo posto e dunque si dovrebbe affrontare un’eventuale semifinale con la Vanoli senza il vantaggio del campo. La Grissin Bon invece è quasi salva: difficile che Pistoia vinca due delle tre partite ancora rimaste, se così fosse agli emiliani basterebbe un successo che potrebbe anche arrivare oggi, ma la squadra deve esprimere nu gioco migliore di quello che ha portato al ko interno contro la Virtus Bologna. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Venezia Reggio Emilia, nel frattempo possiamo andare a valutare i temi principali di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Reggio Emilia, che non è tra le partite scelte per questa giornata: come sappiamo l’appuntamento classico con il campionato di Serie A1 è su Eurosport Player, la piattaforma che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le sfide in diretta streaming video. Come sempre il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

Nella diretta di Venezia Reggio Emilia la Reyer parte chiaramente favorita, ma deve stare attenta: la squadra lagunare ha forse sottovalutato una regular season che lo scorso anno aveva vinto, e ha avuto troppe battute d’arresto per pensare di giocarsela davvero con l’Olimpia. Il primo posto ormai sembra fuori portata, anche se tecnicamente ancora raggiungibile; come detto la partita decisiva per De Raffaele e i suoi ragazzi sarà quella del PalaRadi, con una Cremona che oggi è ospite di Torino e in caso di vittoria continuerebbe a mettere pressione su una Venezia il cui obiettivo ultimo rimane lo scudetto, a patto però che il livello diventi superiore a quello mostrato nelle ultime uscite. Reggio Emilia sta per condurre in porto la barca della salvezza: era importante rimanere al piano superiore per poi provare a ricostruire con calma in estate. La stagione è stata complicatissima anche per l’addio di Ricky Ledo che era stato una grandissima presa sul mercato, la squadra di fatto si è barcamenata tra le tante sconfitte e qualche colpo importante grazie al quale Pesaro (per la sfida diretta) e Pistoia restano alle spalle. Ora si tratta di chiudere in bellezza: vincere al Taliercio significherebbe salvarsi in anticipo, vedremo se Stefano Pillastrini riuscirà a centrare questo obiettivo.



