Diretta Venezia Trento/ Streaming video Rai: torna la rivalità (quarti gara-1)

Venezia Trento, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Martolini e Denny Borgioni, si gioca alle ore 20:45 di domenica 19 maggio: siamo arrivati ai playoff, e al Taliercio va in scena gara-1 dei quarti di finale di basket Serie A1 2018-2019. Le due squadre si ritrovano dopo le due entusiasmanti serie playoff nelle ultime stagioni: la prima è valsa lo scudetto per la Reyer, con la seconda l’Aquila ha centrato la seconda finale consecutiva. La Dolomiti Energia, per superare il turno e volare in semifinale, dovrà necessariamente fare un colpo esterno: cosa che era successa proprio nel primo episodio dell’ultima serie, e del resto la squadra di Maurizio Buscaglia non è nuova a grandi imprese. Quest’anno si è qualificata ai playoff all’ultima giornata grazie alla vittoria di Brindisi, ed è diventata la prima squadra nella storia a giocare la post season partendo 0-5 nella regular season. Un altro piccolo capolavoro da parte della società, mentre gli orogranata sono apparsi leggermente affaticati nella parte finale del campionato e, perdendo sul parquet di Cremona, hanno gettato alle ortiche la possibilità di chiudere con il secondo posto. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Venezia Trento: la palla a due di questa partita si alza ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trento è prevista su Rai Sport: appuntamento quindi in chiaro per tutti sul canale 57 del vostro televisore, ma anche sul sito www.raiplay.it con PC, tablet o smartphone. In alternativa, l’appuntamento fisso rimane quello con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi clienti la possibilità di visionare tutte le partite della stagione di Serie A1 in diretta streaming video. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo e delle squadre. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Venezia Trento è una partita affascinante: non si possono dimenticare le due serie di cui sopra, che hanno acuito la rivalità e che fanno di questa sfida una sorta di classica del nostro basket. Che la Reyer si qualificasse ai playoff con una delle prime posizioni era scritto, tanto che lo scivolone in terza piazza può essere letto come un risultato deludente: non è un mistero che Walter De Raffaele puntasse alla vittoria della regular season, così non è successo e forse è meglio partire sotto traccia, visto che l’anno scorso per l’appunto Venezia aveva la testa di serie numero 1 ma non aveva raggiunto la finale. Per la seconda stagione consecutiva Trento ha centrato una grande rimonta: brava la dirigenza a continuare a credere in Maurizio Buscaglia, soprattutto nel 2017 quando la situazione sembrava compromessa e invece era arrivata la seconda finale consecutiva. Ora, la Dolomiti Energia ha sostanzialmente fatto lo stesso: inizia i playoff sapendo che sia nei quarti che in semifinale dovrà comunque vincere una partita fuori casa (a meno che non si qualifichi Trieste) ma è quello che l’Aquila aveva fatto nel campionato scorso, dunque ci sono tutte le possibilità per ripetere il grande percorso. Gara-1 rischia già di essere determinante: mettiamoci in trepidante attesa dunque…



© RIPRODUZIONE RISERVATA