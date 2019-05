Diretta Virtus Bologna Tenerife/ Streaming video Rai: la finale di Champions League

Virtus Bologna Tenerife, in diretta da Anversa, è la finale della Champions League di basket 2018-2019. Grande appuntamento dunque alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019: certo, nel basket la Champions League non è la massima competizione europea, ma arrivare fino in fondo è stato sicuramente un traguardo eccellente e adesso la Virtus ha la possibilità di giocarsi il trofeo che darebbe ben altro sapore a una stagione deludente in campionato. Il doppio impegno forse ha pesato, ma questa Champions League ha rilanciato il blasone europeo della Virtus Bologna e la finale contro Tenerife potrebbe dare alle V Nere il primo trofeo continentale dai tempi della EuroChallenge 2009. Si arriva alla diretta di Virtus Bologna Tenerife in base all’esito delle due semifinali che hanno aperto la Final Four di Anversa: Bologna ha battuto Bamberg 67-50, per gli spagnoli successo per 70-54 sui padroni di casa di Anversa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Virtus Bologna Tenerife sarà disponibile in chiaro per tutti oggi pomeriggio alle ore 18.00 su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando, ma pure su Eurosport 2, il canale tematico disponibile al numero 211 della piattaforma satellitare di Sky. Sarà dunque doppia anche la possibilità della diretta streaming video per Virtus Bologna Tenerife, gratuitamente per tutti su Rai Play oppure grazie a Eurosport Player per gli abbonati. Ricordiamo anche che potrete trovare le informazioni utili su questa finale, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, sul portale ufficiale della Champions League, che trovate all’indirizzo www.championsleague.basketball. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Virtus Bologna Tenerife, possiamo dunque osservare che sia la squadra di Sasha Djordjevic sia la compagine spagnola hanno vinto le rispettive semifinali soprattutto grazie a un eccellente rendimento difensivo, avendo concesso appena 50 e 54 punti alle proprie avversarie. Tenerife ha già vinto la Champions League 2017 e di conseguenza è squadra di ottimo livello internazionale nelle ultime stagioni, la Virtus Bologna invece cerca di riaccendere una storia leggendaria, ma molto in tono minore di recente, fin dalla radiazione del 2003 che ha segnato una svolta in negativo della storia della V Nera. Venerdì sera abbiamo assistito a una prestazione meravigliosa in difesa, che ha tenuto Bamberg 30 punti sotto la sua media realizzativa; Tenerife però ha sfoderato le stesse armi. Sarà dunque una finale dal punteggio basso e decisa dalle difese? Naturalmente, lo scopriremo in campo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA