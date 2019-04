Diretta Virtus Bologna Trento/ Streaming video e tv: V Nera in crisi (basket A)

Virtus Bologna Trento, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Guido Giovannetti e Denny Borgioni, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 aprile 2019, presso il PalaDozza del capoluogo emiliano, ed è una partita valida per la ventottesima giornata della Serie A di basket. La situazione delle due squadre alla vigilia della partita è molto diversa e di fatto possiamo dire che Virtus Bologna Trento sarà una partita importante solamente per gli ospiti: l’Aquila infatti arriva dalla vittoria su Pistoia e ha 32 punti in classifica, dunque è messa molto bene nella volata per i posti playoff, che è ancora apertissima. Da un lato la qualificazione non è ancora certa, dall’altro però Trento potrebbe arrivare anche al quarto posto e le prospettive sono dunque stuzzicanti. La Virtus Bologna è invece ormai fuori dai playoff a causa della sconfitta di mercoledì contro Brescia: alla V Nera resta la Final Four di Champions League per dare un altro sapore a una stagione che in Italia è da considerare come fallimentare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Trento è disponibile su Eurosport 2, canale però accessibile ai soli abbonati alla televisione satellitare; per tutti gli altri appassionati di basket l’appuntamento classico è comunque con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo al PalaDozza.

RISULTATI E CONTESTO

Virtus Bologna Trento vedrà dunque scendere in campo le due squadre con interessi ben diversi. Per la squadra di Sasha Djordjevic sarà di fatto ormai solo la prova generale per la Final Four di Champions League, che vedrà la Virtus in campo venerdì contro i tedeschi del Brose Bamberg in semifinale e poi domenica, si spera nella finale per il primo posto. In campionato però la delusione è cocente, la posizione attuale è il dodicesimo posto, basta questo numero per catalogare come un flop il campionato di Bologna, che dunque ad Anversa si giocherà tutto per dare un altro valore alla sua stagione. Quanto a Trento, per la Dolomiti Energia stiamo rivivendo un film già visto nelle passate stagioni: partenza lenta, tanto che la Dolomiti Energia non si è nemmeno qualificata per le Final Eight di Coppa Italia, poi una crescita che adesso mette Trento in pole position per un posto ai playoff, magari anche con un piazzamento di ottimo livello (si può puntare al quarto posto), dunque siamo sicuri che ai playoff tutti vorranno evitare la squadra di Maurizio Buscaglia, reduce da due finali scudetto consecutive. Trento potrà arrivare così in alto anche quest’anno?



© RIPRODUZIONE RISERVATA