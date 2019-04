Risultati playoff basket A2/ Diretta live score di gara-1 degli ottavi

Cominciano i playoff della Serie A2 di basket: tra sabato 27 e domenica 28 aprile è infatti in programma gara-1 degli ottavi di finale, che determineranno naturalmente i primi risultati dei playoff basket A2. Sarà una lunga maratona, dal momento che ci saranno ben quattro turni (ottavi, quarti, semifinali e finale), tutti al meglio delle cinque partite, per sancire la terza e ultima promozione nel massimo campionato che andrà ad aggiungersi a Fortitudo Bologna e Virtus Roma, vincitrici dei due gironi. Ricordiamo allora quali saranno le partite in programma in questo weekend per gara-1 degli ottavi di finale dei playoff della Serie A2 di basket. Si comincerà sabato 27 aprile 2019: alle ore 20.30 Udine Biella, mentre alle ore 21.00 avremo la palla a due di Capo d’Orlando Ravenna. Le altre sei partite saranno invece disputate domenica 28 aprile 2019: alle ore 18.00 sono in programma Bergamo Mantova, Rieti Forlì, Treviglio Roseto, Treviso Trapani e Verona Casale Monferrato, mentre alle ore 19.00 sarà la volta di Montegranaro Latina.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: IL REGOLAMENTO

In attesa di scoprire i primi risultati dei playoff basket A2, ricordiamo in breve che cosa prevede il regolamento. A questi ottavi di finale partecipano in totale 16 squadre, cioè quelle classificate dal secondo al nono posto di entrambi i gironi di stagione regolare. La classifica determina gli incroci: la seconda di ciascun girone incontrerà la nona dell’altro raggruppamento, la terza affronterà l’ottava e così via, sempre con sfide tra una formazione del girone Ovest e una del girone Est. Il fattore campo va naturalmente alla squadra meglio piazzata in campionato, con la formula 2-2-1: la testa di serie giocherà dunque in casa gara-1, gara-2 e l’eventuale gara-5, mentre gara-3 e l’eventuale gara-4 saranno a campi invertiti. Le vincenti accederanno ai quarti, sempre al meglio delle cinque partite, poi avremo nell’ordine le semifinali e la finale che decreterà l’unica promozione in palio in questi playoff.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: GARA-1

Sabato 27 aprile 2019

Ore 20.30

Udine Biella

Ore 21.00

Capo d’Orlando Ravenna

Domenica 28 aprile 2019

Ore 18.00

Bergamo Mantova

Rieti Forlì

Treviglio Roseto

Treviso Trapani

Verona Casale Monferrato

Ore 19.00

Montegranaro Latina



