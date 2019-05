Risultati playoff basket A2/ Diretta live score, gara-3 ottavi: match point Orlandina

Proseguono a ritmi altissimi i playoff della Serie A2 di basket: tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio è infatti in programma gara-3 degli ottavi di finale, i cui risultati playoff basket A2 potrebbero determinare i primi verdetti. Ci sono infatti tre squadre (Treviso, Rieti e Capo d’Orlando) che hanno vinto entrambe le prime due partite e dunque con una terza vittoria otterrebbero la qualificazione ai quarti, mentre le altre cinque sfide sono in parità e dunque proseguiranno di sicuro almeno fino a gara-4. I playoff basket A2 sono una lunga maratona, dal momento che ci saranno ben quattro turni (ottavi, quarti, semifinali e finale), tutti al meglio delle cinque partite, per sancire la terza e ultima promozione nel massimo campionato che andrà ad aggiungersi a Fortitudo Bologna e Virtus Roma, vincitrici dei due gironi. Ricordiamo allora quali saranno le partite in programma in questi due giorni per gara-3 degli ottavi di finale dei playoff della Serie A2 di basket. Si comincerà giovedì 2 maggio 2019: alle ore 20.30 Biella Udine e Ravenna Capo d’Orlando. Le altre sei partite saranno invece disputate venerdì 3 maggio 2019: alle ore 20.00 Latina Montegranaro, alle ore 20.30 sono in programma Mantova Bergamo, Forlì Rieti, Trapani Treviso e Casale Monferrato Verona, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Roseto Treviglio.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: IL REGOLAMENTO

In attesa di scoprire i risultati dei playoff basket A2 per quanto riguarda gara-3, ricordiamo che cambia il fattore campo rispetto alle due precedenti partite. La formula è infatti 2-2-1: la migliore testa di serie infatti ha giocato in casa gara-1 e gara-2 e vi tornerà per l’eventuale gara-5, mentre gara-3 e l’eventuale gara-4 sono a campi invertiti. A questi ottavi di finale partecipano in totale 16 squadre, cioè quelle classificate dal secondo al nono posto di entrambi i gironi di stagione regolare. La classifica naturalmente determina gli incroci: la seconda di ciascun girone incontra la nona dell’altro raggruppamento, la terza affronta l’ottava e così via, sempre con sfide tra una formazione del girone Ovest e una del girone Est. Le vincenti accederanno ai quarti, sempre al meglio delle cinque partite, poi avremo nell’ordine le semifinali e la finale che decreterà l’unica promozione in palio in questi playoff.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2, GARA-3

Giovedì 2 maggio 2019

ore 20.30

Biella Udine (serie 1-1)

Ravenna Capo d’Orlando (0-2)

Venerdì 3 maggio 2019

ore 20.00

Latina Montegranaro (1-1)

ore 20.30

Mantova Bergamo (1-1)

Forlì Rieti (0-2)

Trapani Treviso (0-2)

Casale Monferrato Verona (1-1)

ore 21.00

Roseto Treviglio (1-1)



© RIPRODUZIONE RISERVATA