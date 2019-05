Video/ Treviglio Verona (81-76 OT): highlights, Remer in semifinale (Basket A2)

Al PalaFacchetti la Remer Blu Basket Treviglio si impone sulla Tezenis Verona per 81 a 76 dopo un tempo supplementare. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa tentano di prendere subito il largo aggiudicandosi il parziale ma gli ospiti non si lasciano sorprendere e, nel secondo quarto, ribaltano la situazione a loro favore raggiungendo gli avversari e chiudendo in parità all’intervallo. Nel secondo tempo il copione si ripete: i lombardi fanno loro i primi dieci minuti di gioco al rientro sul parquet ma si lasciano acciuffare dai veneti nella fase finale del match, prolungando la partita ai tempi supplementari. All’extra-time è la formazione allenata da coach Vertemati a spuntarla grazie alle giocate di Caroti, bravo a segnare e ad annullare l’ottimo Vujacic. Grazie al successo conquistato tra le mura amiche, Treviglio si aggiudica la serie per 3 a 2 ed accede alle semifinali playoff di A2 mentre Verona viene eliminata e conclude qui la sua corsa alla promozione.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida si sia rivelata molto combattuta: in fase offensiva Treviglio ha fatto segnare una percentuale al tiro in generale migliore rispetto agli avversari per quanto riguarda i tiri da due punti ma non per le triple, il 39% contro il 26%, ed i tiri liberi. Meglio i gialloblu anche in quanto a rimbalzi, 41 a 38. Sotto l’aspetto disciplinare, Verona è stata la squadra più scorretta a giudicare dal 26 a 19 nel computo dei falli mentre il marcatore migliore della serata è stato il numero 3 J.Ferguson proprio tra le fila degli ospiti di coach Dalmonte, avendo messo a segno ben 31 punti.

