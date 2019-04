Berrettini Krajinovic/ Diretta streaming video e tv Atp Budapest 2019: orario finale

Il torneo Atp Budapest 2019 oggi, domenica 28 aprile, è in diretta con Berrettini Krajinovic, la finale che assegnerà il trofeo del torneo ungherese sulla terra rossa, categoria Atp 250, che dunque potrebbe vedere l’azzurro Matteo Berrettini succedere l’altro italiano Marco Cecchinato, che proprio da Budapest l’anno scorso cominciò la scalata alle posizioni che contano. Diamo subito le informazioni essenziali per seguire la diretta di Berrettini Krajinovic oggi pomeriggio: la finale del torneo Atp Budapest 2019 avrà inizio alle ore 15.00 e vedrà come avversario di Berrettini il serbo Filip Krajinovic. Ieri il tennista romano ha battuto l’altro serbo Laslo Djere in semifinale, oggi di nuovo un incrocio slavo per Berrettini, dal momento che nell’altra semifinale Krajinovic si è imposto contro il francese Pierre-Hugues Herbert.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE BERRETTINI KRAJINOVIC

La diretta tv di Berrettini Krajinovic, finale del torneo Atp Budapest 2019, sarà disponibile sulla tv tematica federale SuperTennis: l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati che potranno fare riferimento al canale 64 del telecomando, i clienti Sky invece potranno eventualmente selezionare il numero 224 del loro decoder. Se non potrete mettervi davanti a un televisore potrete seguire l’incontro di Budapest anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.supertennis.tv. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU SUPERTENNIS

RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Berrettini Krajinovic, dobbiamo notare che questa finale di Budapest è solo l’ultima pagina di un mese di aprile 2019 indimenticabile per il tennis italiano: domenica scorsa Fabio Fognini ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo, in settimana poi è arrivata la scelta di Torino come sede delle Atp Finale dal 2021 al 2025 e in generale il movimento maschile gode in questo momento di ottima salute. Matteo Berrettini, che ha già vinto un torneo l’estate scorsa a Gstaad, sempre sulla terra rossa, e ha il numero 46 come best ranking Atp che verrà però migliorato in ogni caso da domani, è proprio uno degli elementi in maggiore crescita. Il torneo Atp Budapest è un 250, dunque di quelli di livello più basso nel circuito maggiore, tuttavia la vittoria è possibile e naturalmente sarebbe un altro significativo passo in avanti nella carriera di Matteo Berrettini, rinfrancato dalla perentoria vittoria per 6-4, 6-2 nella semifinale contro Djere, anche se va detto che Krajinovic si è imposto addirittura per 6-2, 6-2 contro il francese Herbert. La partita comunque è alla portata di Berrettini, che potrebbe regalare al tennis italiano la seconda domenica consecutiva di festa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA