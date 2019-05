Biglietti Roma-Parma/ Info utili per l’ultima partita di De Rossi in giallorosso

Biglietti Roma-Parma, l’ultima di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa vedrà presumibilmente uno stadio Olimpico sold out. Oggi il centrocampista ha ufficializzato il suo addio a fine stagione, con i tifosi del club capitolino che si sono scagliati contro la società sui social network, arrivando a contattare la moglie Sarah Felberbaum per convincerlo a restare. Ma la decisione è stata ormai presa e lo stadio Olimpico si prepara a salutare uno dei punti di riferimento degli ultimi anni: capitano dopo l’addio di Francesco Totti, De Rossi vestirà la casacca giallorossa tra le mura amiche per l’ultima volta contro il Parma e si profila uno stadio brulicante, con tifosi commossi e il centrocampista che tratterrà a stento le lacrime.

BIGLIETTI ROMA PARMA, LE INFO UTILI

Vediamo allora le informazioni utili per i biglietti di Roma-Parma, in programma domenica 26 maggio 2019 alle ore 20.30: come riportato dal club capitolino, la data di apertura vendita risale al giovedì 18 aprile 2019 alle ore 12.00, sarà corsa all’ultimo ticket. E molti settori sono pieni o quasi: la Curva Nord e alcuni spicchi delle due Tribune (Tevere e Monte Mario) sono esaurite, mentre sono rimasti pochi posti in Distinti Sud. Aperta ufficialmente la vendita in Distinti Nord: come per il settore Sud, il costo è di 35 euro. Ricordiamo che è in programma, solo per gli abbonati dello stesso settore, l’emissione di un biglietto omaggio per gli Under 14: sarà possibile ritirare il tagliando attraverso l’AS Roma Store di Via del Corso, l’AS Roma Store di Piazza Colonna, l’AS Roma Store Est e il Call Center. Per assicurarsi i biglietti, oltre al sito web ufficiale della Roma e il call center, è possibile recarsi ai Roma Store, alle Ricevitorie Vivaticket abilitate As Roma / sito web Vivaticket e al Foro Italico Ticket Office di Viale delle Olimpiadi nr 61.

