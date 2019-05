BRESCIA PROMOSSO IN SERIE A SE…/ La marcia delle rondinelle: festa con l’Ascoli?

Il Brescia può centrare la promozione diretta in Serie A: serve una vittoria contro l ‘Ascoli per chiudere nel migliore dei modi una cavalcata straordinaria. Cominciata idealmente il 22 settembre, quarta giornata di Serie B: esordio di Eugenio Corini in panchina, dopo tre turni nei quali la scommessa David Suazo aveva raccolto due pareggi e una sconfitta. Era stato 1-1 a Carpi, ma poi il Brescia ha iniziato a correre: Corini ha centrato 16 punti in otto partite prima di perdere a Venezia, poi ha aperto una striscia di 13 gare utili. Il primo posto è arrivato dopo il roboante 5-1 di Pescara, il 3 febbraio: da allora le rondinelle non l’hanno più abbandonato, resistendo agli assalti del Palermo e del Lecce. Fino al 28 aprile, quando ilLecce ha operato l’aggancio grazie alla vittoria nella sfida diretta; poco importa a questo punto, al Brescia servono tre punti in tre partite per tornare in Serie A e la festa potrebbe scattare al Rigamonti questa sera, davanti al proprio pubblico, se verrà battuto l’Ascoli con cui all’andata era arrivato un 1-1 al Del Duca. (agg. di Claudio Franceschini)

PROMOZIONE CON LA VITTORIA

Brescia promosso in Serie A se… Rondinelle ad un passo dalla promozione nella massima serie: già oggi la formazione di Eugenio Corini potrebbe festeggiare il via libera aritmetico alla A. Alfredo Donnarumma e compagni sono attesi alle ore 18.00 dal confronto casalingo contro l’Ascoli: i bianconeri sono alla ricerca di punti importanti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica, ma i biancoblu avranno motivazioni ancor più importanti per fare risultato. Attualmente il Brescia è al primo posto con 63 punti raccolti in 33 partite, frutto di 17 vittorie, 12 pareggi ed appena 4 sconfitte: una marcia incredibile per il club di proprietà Cellino, che al primo anno da presidente delle Rondinelle potrebbe regalare ai tifosi il ritorno in Serie A atteso da anni.

BRESCIA PROMOSSO IN SERIE A SE…

Il Brescia ha quattro punti di vantaggio sul Palermo terzo in classifica con una gara in meno, quella delle ore 18.00 contro l’Ascoli: il lunch match tra Palermo e Spezia è terminato 2-2, un’ottima notizia per le Rondinelle e per le speranze di promozione diretta già oggi per i tifosi della società lombarda. A Donnarumma e compagni basta una vittoria contro i marchigiani per stappare lo champagne: con sette punti di vantaggio a due gare dal termine il Palermo non avrebbe più modo di recuperare lo svantaggio. Non ci resta dunque che attendere la sfida in programma tra poche ore allo stadio Rigamonti, con il Brescia che potrebbe coronare un sogno alimentato nel corso del campionato a suon di vittorie…



© RIPRODUZIONE RISERVATA