Gattuso esonerato?/ Ultime notizie Milan: Leonardo e Maldini negano, ma un passo falso con la Spal…

Gennaro Gattuso esonerato? Traballa la panchina del tecnico del Milan dopo i risultati negativi dell’ultimo periodo: tre punti nelle ultime quattro partite di campionato, senza dimenticare la clamorosa eliminazione in Europa League per mano dell’Olympiacos. Secondo i ben informati, sarà decisiva Milan-Spal: la sfida di oggi rappresenta un crocevia per Ringhio. «Ogni giorno parlo con Maldini e Leonardo, ci guardiamo negli occhi e c’è grande onestà: sento la vicinanza da parte loro, sento la fiducia della società. Quando qualche mese fa ero in bilico mi è stato detto di continuare a lavorare, se la società sta in silenzio non ho problemi», queste le parole di Gattuso alla vigilia del confronto casalingo con la formazione allenata da Leonardo Semplici. E il direttore tecnico Leonardo smentisce le voci sul possibile esonero: «Non abbiamo mai pensato di cambiare allenatore, oggi siamo in corsa per il nostro obiettivo. Noi oggi siamo lì, si deve andare avanti».

GATTUSO ESONERATO? IL MILAN SMENTISCE, MA…

Anche Paolo Maldini ha preso parola a Milanello per rinsaldare la panchina di Gennaro Gattuso: «Da quando siamo qui non abbiamo mai giudicato quanto successo prima, anche perché la situazione non era semplice. L’imput è la condivisione degli obiettivi e delle linee guida della società: quindi grandissimo appoggio all’allenatore e allo staff tecnico». Ma sembrerebbero parole circostanza: le ultime indiscrezioni evidenziando che in caso di passo falso contro la Spal la panchina di Gattuso potrebbe saltare. Solo una vittoria permetterebbe al tecnico di tirare un momentaneo sospiro di sollievo, anche perché le alternative non mancano: nelle ultime settimane sono diversi i profili accostati alla panchina rossonera. Uno su tutti Arsene Wenger, braccio destro del nuovo ad Gazidis, senza dimenticare i vari Roberto Donadoni, Francesco Guidolin o ancora Paulo Sousa. Milan-Spal sarà decisiva, dunque: uomo avvisato…

