Muriel al Milan/ Calciomercato, ultime notizie: si tratta il prestito oneroso con diritto di riscatto

Conferme su tutta la linea, Luis Muriel è una pista caldissima per il Milan. L’attaccante colombiano non sta trovando grande spazio al Siviglia ed è pronto a tornare in Italia: secondo Milan News, i due club hanno raggiunto un’intesa di massima nelle scorse ore. Leonardo può contare sugli ottimi rapporti con la dirigenza spagnola dopo l’affare Andrè Silva in estate e avrebbe raggiunto un accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno. Poi sarà determinante l’ingresso in Champions e l’andamento del giocatore per il riscatto in estate. Sull’ex Sampdoria ci sono anche Roma e Fiorentina, ma il Diavolo è sempre più vicino a mettere le mani sul sudamericano. Un giocatore duttile per Gattuso, che potrebbe schierarlo sia da attaccante centrale che da esterno. In caso di fumata bianca a stretto giro di posta, appare probabile la cessione di Fabio Borini ai cinesi dello Shenzhen. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Gattuso: “Ne abbiamo parlato”

«Ne abbiamo parlato», l’ammissione di Gennaro Gattuso sull’affare Luis Muriel riportata da La Gazzetta dello Sport. Ringhio ha poi aggiunto in conferenza stampa a proposito delle mosse in chiave mercato della dirigenza Milan: «Un centrocampista, un attaccante che possa fare la prima punta, ma anche l’esterno all’occorrenza. Non aspettatevi tanto. Si può fare poco, ascoltate quello che dice Leonardo». Tuttosport sottolinea che Leonardo ha già raggiunto l’accordo con il calciatore, pronto a rientrare in Italia dopo un anno e mezzo, ma bisogna ancora trovare l’intesa con il Siviglia: il direttore tecnico punta a strappare un prestito secco per poi valutare la situazione nel corso del mercato estivo. Ma non è ancora chiaro se i Nervionenses condividono le stesse vedute: ciò che è certo è che Muriel ha detto no alla Fiorentina per poter sposare il progetto meneghino. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

“Muriel-Milan: è fatta”

Dalla Spagna sono sicuri, Luis Muriel al Milan è cosa fatta. I rossoneri, come riporta TuttoMercatoWeb, sarebbero pronti a riportare in Italia il talento colombiano. Si parla di un accordo con il Siviglia per il prestito oneroso a circa mezzo milione con poi un riscatto che dovrebbe non essere obbligatorio. Sicuramente il calciatore darebbe a Gennaro Gattuso quello che manca davanti. La squadra rossonera infatti non prevede mezze misure davanti nella sua rosa, che si divide tra prime punte come Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone e giocatori adatti a fare le ali come Samu Castillejo, Suso, Hakan Calhanoglu e l’infortunato Giacomo Bonaventura. In rosa non ci sono ragazzi abili a muoversi come seconda punta in appoggio di un giocatore più fisico. Per questo sarebbe importante andare a pescare un ragazzo come Muriel, perfetta spalla per il Pipita tornato ieri al gol nella sfida contro la Spal dopo un lungo digiuno.

Muriel al Milan, Calciomercato: un passato importante in Serie A

Muriel al Milan sarebbe sicuramente un colpo di calciomercato importante per la squadra di Gennaro Gattuso che metterebbe nel motore un attaccante rapido e tecnico. Soprattutto però si punterebbe sull’usato sicuro, visto che il colombiano conosce e bene la nostra Serie A. Nonostante sia solo un 1991 il ragazzo ha una lunga esperienza nel campionato italiano. A notarlo fu la famiglia Pozzo che lo porto in Italia con l’Udinese. Prima però di arrivare in Friuli il calciatore passò da un prestito prima all’altra società di famiglia, il Granada, e poi a Lecce dove fu in grado di stupire all’esordio in Serie A. Dal 2012 al 2015 Muriel ha fatto cose molto importanti all’Udinese, tanto da meritarsi il passaggio alla Sampdoria. Coi blucerchiati ha collezionato 21 reti in 79 presenze che hanno portato a fare un investimento importante per lui a una big d’Europa il Siviglia. Ora in Spagna però Muriel non riesce più a trovare continuità e sarebbe felice lui stesso di tornare in Italia dove ha dato per ora il meglio di sé.



© RIPRODUZIONE RISERVATA