Calciomercato Inter/ Ultime notizie: i nerazzurri tentano lo sgarbo Romero alla Juventus!

L’Inter potrebbe rendersi protagonista sul calciomercato di uno sgarbo alla Juventus. Secondo FcInterNews i nerazzurri sarebbero sulle tracce di Cristian Romero, difensore centrale del Genoa che i bianconeri trattano ormai da diverse settimane. Il club campione d’Italia è al momento decisamente in vantaggio, ma la squadra meneghina sta tentando in queste ore l’azione di disturbo, proponendosi direttamente al Grifone. Non è chiaro ancora se la manovra sia solamente di disturbo nei confronti dei rivali, oppure se nasconda un interesse reale per il calciatore. Romero fino a questo momento ha avuto un impatto importante con il calcio italiano, dimostrandosi centrale di assoluta prospettiva. Il suo debutto è arrivato proprio contro la Juventus all’Allianz Stadium in una delle due partite pareggiate dalla squadra di Massimiliano Allegri nel girone d’andata di Serie A. L’Inter, proprio come i bianconeri, ha ottimo rapporti con la squadra rossoblù.

Calciomercato Inter, Ultime notizie: parla l’agente di Emerson Palmieri

Si è parlato per il calciomercato dell‘Inter di Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea che bene aveva fatto in Italia con la maglia della Roma. In merito a questa possibilità ha espresso il suo parere l’agente del calciatore Fernando Garcia. Questi ai microfoni di FcInterNews ha specificato: “Penso che tutte le grandi squadre europee vorrebbero avere nella propria rosa un grande giocatore come Emerson Palmieri. Ci sono stati alcuni interessamenti, ma niente di formale per adesso. Non posso parlare dei club che ci hanno contattato e non penso che il calciatore possa lasciare il Chelsea nel calciomercato di gennaio”. Il terzino dei blues però ha giocato appena 11 partite tra Premier League, Fa Cup, Europa League ed Efl Cup. Molte di queste inoltre le ha iniziate dalla panchina, arrivando a collezionare appena 823 minuti. La sensazione però è che il Chelsea aspetterà giugno prima di cedere un giocatore comunque importante.

