Calciomercato Juventus/ Ultime notizie: Ramsey firmerà dopo la Supercoppa

Il calciomercato della Juventus presto vedrà la prima ufficialità, quella legata ad Aaron Ramsey. Non ci sono più dubbi sul futuro del centrocampista gallese che vestirà prima o dopo la maglietta della squadra bianconera. Secondo Sky Sport ci sarà un incontro dopo la Supercoppa Italiana, che si disputerà il 16 a Gedda. Qui si dovrebbero limare i dettagli tra le parti con il calciatore che potrebbe già sostenere le visite mediche. Non è da escludere che i bianconeri possano provare un ultimo assalto per portare il calciatore dell’Arsenal a Torino già a gennaio, ma la sensazione è che alla fine i Gunners non apriranno a questa ipotesi. Il club londinese aveva chiesto ai bianconeri il cartellino di Medhi Benatia, trovando però un no secco da parte dei bianconeri non intenzionati nemmeno a pagare una cifra attorno ai venti milioni per un calciatore acquistabile a zero per giugno. L’affare è comunque definito, ma davvero solo la firma.

Calciomercato Juventus, ultime notizie: occhi su Jhonny Lucas

La Juventus sul calciomercato sonda anche per i talenti del futuro. Secondo quanto riportato da ESPN Brazil i bianconeri sarebbero forti sul classe 2000 Jhonny Lucas di proprietà del Paranà. Il giovane è seguito da diversi club europei, soprattutto dopo che ha fatto vedere a tutti le sue qualità con la maglia del Brasile Under 20. Si tratta di un centrocampista con un contratto fino al 2020 e dalle prospettive davvero molto interessanti. In patria si sprecano già i paragoni tra chi per l’aspetto fisico l’accosta a Zé Roberto e chi invece rivede in lui il passo felpato di Emerson da Rosa. Sicuramente si tratta di un talento interessante che una volta in Europa sarà girato in prestito a qualche club per maturare e dimostrare tutto il suo valore. Non è da escludere però che i bianconeri lo portino subito in Italia per farlo giocare con la maglia della Primavera.

