Calciomercato Milan/ Ultime notizie: i rossoneri non mollano Higuain!

In cima alle notizie di calciomercato per il Milan c’è ancora una volta il nome di Gonzalo Higuain. Se in estate si parlava di lui per l’arrivo, poi concretizzato, dalla Juventus, dopo sei mesi è già tempo di affrontare una possibile partenza. Il calciatore è cercato con insistenza dal Chelsea del suo ex mentore Maurizio Sarri e il Pipita sembra tentato dall’esperienza in Premier League demotivato da un Milan già fuori da tutto. Secondo Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, i rossoneri però non mollano il calciatore argentino. Quesit ha specificato: “Il Milan dalla cessione di Higuain non avrebbe guadagni, ma una mancata spesa tra i 15 e i 20 milioni da poter reinvestire. Nonostante questo ci si chiede se basterebbero per prendere un calciatore di pari livello. C’è poi anche la Juventus coinvolta, ovviamente, perché ancora proprietaria del cartellino. Il Chelsea vorrebbe fare l’operazione, anche se non è convinta sul lato economico“.

Calciomercato Milan, Ultime notizie: torna a circolare il nome di Quincy Promes

Si fanno tanti nomi sul calciomercato del Milan e nelle ultime ore è tornato a circolare quello di Quincy Promes. A sorpresa potrebbe diventare protagonista dell’affare proprio l’ex André Silva che il Siviglia vorrebbe riscattare. Secondo Sky Sport i rossoneri sarebbero pronti a dialogare con la società spagnola per una sorta di scambio con conguaglio ancora da decidere. Promes è un esterno d’attacco classe 1992, che proprio dall’arrivo dell’ex rossonero non ha giovato perdendo spazio e minuti. Con la maglia della squadra spagnola ha collezionato appena 442 minuti in Liga, diventando protagonista in Europa League con un gol e due assist in 525 minuti. Il Siviglia lo aveva acquistato l’estate scorsa dallo Spartak Mosca per una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro. L’olandese ha un accordo con il club fino al 2023 anche se non sembra molto felice della sua scelta dopo la prima parte di stagione.

