Calciomercato Napoli/ Ultime notizie: rinnovo da 7 milioni l’anno per Koulibaly

Il calciomercato del Napoli non è fatto solo di acquisti e di cessioni, ma potrebbero essere importanti anche alcuni rinnovi. Tra questi spunta una clamorosa indiscrezione legata a Kalidou Koulibaly. Alfredo Pedullà ha parlato durante la trasmissione SportItalia calciomercato, specificando: “Per sottolineare lo spessore del difensore centrale, dal primo luglio il suo contratto salirà con dei bonus a circa sette milioni di euro. Si tratta di una sorta di scatto di anzianità. Questo dimostra la volontà di Aurelio De Laurentiis di accontentare il difensore che ha tante richieste e riconoscergli i meriti di quanto fatto in campo“. Il difensore senegalese ha firmato proprio l’estate scorsa un rinnovo con il Napoli, un quinquennale da 3.5 milioni di euro. Arriverà dunque a guadagnare praticamente il doppio di quanto percepito in questo momento. Sicuramente si tratta di un sacrificio importante da parte di De Laurentiis pronto a blindare uno dei difensori più forti del mondo.

Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Diawara alla Fiorentina per una prelazione su Chiesa?

Ci saranno anche delle cessioni nel calciomercato di gennaio del Napoli. Tra i calciatori ormai dati in partenza c’è Amadou Diawara che ha fallito diverse occasioni per esplodere definitivamente con la maglia azzurra sulle spalle. La Fiorentina sembra molto interessata ad un eventuale acquisto anche se al momento non ha tentato ancora l’affondo. Il giornalista de La Nazione Giuseppe Marchini ha parlato a Radio Crc, specificando: “Chiesa? Non è un mistero che sia l’oggetto del desiderio del Napoli. Il presidente azzurro ha ottimi rapporti con Della Valle, ma quando si parla di Chiesa bisogna essere cauti. La Fiorentina è interessata a Diawara, con Corvino che fu uno dei primi a scoprirlo. La viola sta parlando con la società azzurra per il centrocampista. Il Napoli non vuole svenderlo ed è chiaro che una prelazione su Federico Chiesa può sbloccare l’affare”. Ricordiamo che sul talento della viola ci sono tutte le big italiane e anche diverse squadre estere di assoluto livello.

