Calciomercato Roma/ Ultime notizie: proposto Morata, è fatta per Manolas allo United?

I piani di calciomercato della Roma potrebbero cambiare dopo che il Chelsea ha offerto Alvaro Morata. Secondo la versione inglese di As pare che il Chelsea abbia contattato anche i giallorossi per cedere il centravanti ex Juventus e Real Madrid. Morata sarebbe tra l’altro perfetto per il calcio di Eusebio Di Francesco, visto che già a Torino ha giocato come esterno largo a sinistra nel tridente. La posizione preferita dello spagnolo rimane comunque quella di punta centrale, dove i giallorossi sono già coperti con Edin Dzeko e Patrik Shick. A oggi la sensazione è che i capitolini non si lancino in una trattativa comunque importante, il calciatore percepisce 9 milioni l’anno, rischiando di condizionare il calciomercato della prossima estate. Tra sei mesi, solo se sarà centrata la qualificazione in Champions League, se ne potrà riparlare. Al momento però Morata non è una necessità e sarebbe un clamoroso autogol per Monchi seppur questo è decisamente allettato dalla proposta.

Calciomercato Roma, ultime notizie: dalla Spagna sicuri che Manolas andrà allo United

Continuano le voci di calciomercato in casa Roma che accostano Kostas Manolas al Manchester United. Dalla Spagna sono sicuri che l’affare si farà. Marca evidenzia come i Red Devils pagheranno la clausola rescissoria del difensore greco la prossima estate, versando dunque nelle casse dei giallorossi 36 milioni di euro. Il centrale è molto curioso di provare l’avventura in Premier League, campionato che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche e al suo temperamento. I giallorossi continuano a ragionare su un eventuale sostituto e i nomi che circolano sono sempre gli stessi cioè quelli di Daniele Rugani e Gianluca Mancini. Il difensore centrale della Juventus potrebbe rimanere un miraggio, visto che il suo agente ha più volte ribadito la volontà di rimanere a Torino. Per il calciatore dell’Atalanta, sebbene ci sia una folta concorrenza, l’affare sembra già più accessibile. Secondo il Corriere di Bergamo i giallorossi avrebbero incontrato ieri a Milano alcuni delegati della Dea per parlare del roccioso difensore.

C’è il sì di Malinovskyi

Il calciomercato della Roma si arricchisce di altri particolari molto interessanti. Il centrocampista del Genk Ruslan Malinovksyi avrebbe detto di sì ai giallorossi. Secondo Sky Sport ci sarebbe solo da definire l’affare tra i due club che dovrebbero trovare un accordo per giugno. Il cartellino del centrocampista si aggira attorno ai dodici milioni di euro e i giallorossi sembrano pronti ad accontentare il volere della società belga. Sembra improbabile però che riescano a convincere la squadra a liberarsi di un calciatore per loro fondamentale a gennaio, senza grandi possibilità di rimpiazzarlo. La sensazione è che l’affare si farà, ma per la prossima stagione. I giallorossi metterebbero le mani su un centrocampista dal fisico importante e che è già a 25 anni una vera e propria bandiera della sua nazionale. Bisognerà vedere se il calciatore sarà agli ordini di Eusebio Di Francesco o se il tecnico sarà sostituito a giugno da qualcuno in grado di esaltare le doti dell’eclettico ucraino.



