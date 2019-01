Lorenzo Pellegrini via dalla Roma?/ Calciomercato, Perotto: “Ecco dove giocherà!” (esclusiva)

Lorenzo Pellegrini è destinato a lasciare la Roma? Molto probabilmente questo tema inerente al calciomercato Roma sarà attuale la prossima estate, ma già a partire da questa sessione invernale sono emerse voci che vorrebbero la possibile cessione del giovane centrocampista. Se nella nostra Serie A è la Juventus ad aver già dimostrato interesse per il talento giallorosso, negli ultimi giorni anche il Psg avrebbe effettuato qualche sondaggio dalle parti di Trigoria: i transalpini cercano un sostituto di Adrien Rabiot – che andrà al Barcellona – e oltre ad Allan avrebbero messo gli occhi su Pellegrini. Ormai elemento stabile della Nazionale, titolare sostanzialmente indiscutibile nella Roma, il centrocampista è uno dei giovani cresciuti nel settore giovanile giallorosso che hanno rispettato le premesse, ma ha avuto una crescita anche superiore alle aspettative. Perderlo sarebbe un grave colpo per Eusebio Di Francesco; per parlare di questa ipotesi di calciomercato Roma, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto.

Crede che la Roma possa vendere Lorenzo Pellegrini? Non credo: secondo me l’idea di vendere un giocatore come Pellegrini non rientra nei piani della Roma.

Quindi è destinato a rimanere alla Roma, che sia gennaio o giugno? La Roma ha appena preso Pellegrini dal Sassuolo, riportandolo nella Capitale: un chiaro segno del fatto che punta su di lui…

Eppure il Psg sarebbe alla finestra con un’offerta importante per il centrocampista… Questo è vero, il Psg sta cercando di acquistare Pellegrini: tuttavia bisogna sempre valutare quale sia la cifra messa sul piatto, credo che solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far vacillare la Roma.

Ritiene indispensabile Pellegrini nel gioco attuale della Roma? Direi di sì: nonostante l’infortunio, si è inserito alla perfezione negli schemi di Eusebio Di Francesco. Ha già fatto benissimo nel Sassuolo e ormai fa parte stabilmente del giro della nazionale, è un giocatore di grande valore.

Che giudizio tecnico dà di Pellegrini? E’ un ottimo centrocampista, che sa disimpegnarsi bene in questa zona del campo; può giocare in varie zone della mediana e ultimamente ha anche sviluppato un’ottima propensione ad attaccare la zona gol.

(Franco Vittadini)



