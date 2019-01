Calciomercato Inter/ Ultime notizie, presto l’incontro per Traorè. Nerazzurri in pole per Herrera

Nella finestra invernale di calciomercato l’Inter pare fare sul serio per rinforzare il prima possibile lo schieramento nelle mani di Luciano Spalletti. Ecco perchè, secondo quanto ci arriva dalla redazione di Sky sport, il club nerazzurro sta facendo sul serio per Traorè, centrocampista dell’Empoli. Il giovane classe 2000 piace moltissimo alla società di corso Vittorio Emanuele e non è certo un segreto: la novità è che pare che nei prossimi giorni sia pure atteso un incontro con l’entourage dello stesso Traorè per discutere sul su futuro. Al momento non sono note le cifre entro cui tale affare potrebbe essere chiuso: i toscani però si sono mostrati molto restii a cedere uno dei suoi gioielli più preziosi anche all’inter nel calciomercato invernale. Possibile quindi che l‘accordo venga raggiunto per l’estate, quando anche i toscani saranno più liberi di trovare un pronto sostituto dello stesso Traorè nel mercato di giugno.

CALCIOMERCATO INTER, IN POLE PER HERRERA

Altro nome caldissimo per il calciomercato dell’Inter ma non solo visto che nei giorni scorsi il giocatore è stato accostato anche al Milan e Roma, è senza dubbio Hector Herrera. Il messicano infatti non solo è entrato nel mirino della dirigenza nerazzurra per questa finestra, ma pare che nella corsa al cartellino del giocatore del Porto siano proprio i milanesi di Corso Vittorio Emanuele a collocarsi in pole position. Se nei giorni scorsi Roma e Milan avevano fatto notevoli passi avanti per il cartellino dello stesso Herrera, secondo la redazione di Sportitalia è l’Inter che ha ora sbaragliato la concorrenza in questa finestra di calciomercato. Ricordiamo che proprio il capitano del Porto ha un contratto in scadenza per questo mese di giugno: staremo a vedere come si evolverà la vicenda in chiave nerazzurra.

