Calciomercato Juventus/ Ultime notizie, Kean è bloccato, Dybala possibile addio a giugno ma solo all’estero

Per il calciomercato della Juventus, il tema caldo di discussione nella dirigenza come pure tra i tifosi è il possibile addio di Dybala, magari per la finestra di giugno. La Joya potrebbe infatti venir sacrificato e pure a caro prezzo: di certo il bomber argentino non ha pochi pretendenti e in estate vi sarebbe il tempo giusto per poter discutere con tutta calma di uno degli affari potenzialmente più importanti per la Vecchia Signora. Secondo quanto ci riporta il quotidiano Tutto sport questa mattina, però vi sarebbero già dei paletti per l’eventuale cessione di Dybala nel calciomercato estivo, imposti dalla Juventus. La valutazione dei bianconeri per il cartellino dell’argentino innanzitutto non sarebbe inferiore ai 130-140 milioni di euro e in caso di cessione si valuterebbero solo proposte che arriverebbero dall’estero. Bayern Monaco, Psg e Manchester city potrebbero essere solo alcuni dei club disposti a metterei sulle tracce di Dybala, nel caso in cui davvero il bomber vada in piazza. Sarebbe quindi da scartare l’ipotesi che la Joya finisca all’Inter, che potrebbe perdere Mauro Icardi proprio nella finestra di calciomercato di giugno: la Juventus chiaramente non vorrebbe favorire una diretta concorrente in casa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KEAN RIMANE A TORINO

Altro nome caldo per la finestra invernale di calciomercato della Juventus è senza dubbio Moise Kean: il giovanissimo attaccante infatti è stato spesse volte inserito come pedina di scambio in varie trattative ipotetiche di mercato, senza dimenticare lo stesso attaccante ha parecchie proposte all’estero e pure dall’Italia. Secondo quando si legge dalla Gazzetta dello sport però la dirigenza della Juventus non sarebbe più troppo convinta di mandare Kean in prestito presso un’altra squadra (già esclusa la cessione a titolo definitivo da tempo), volendo vedere come il giocatore potrebbe maturare sotto la guida di Massimiliano Allegri. Già anzi nei prossimi appuntamenti della quadra maggiore i attende un maggior utilizzo del stesso Kean, che quindi potrebbe anche essere titolare nel match di Coppa Italia contro il Bologna.

