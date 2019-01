Calciomercato Milan/ Ultime notizie: concorrenza Inter per Duncan. Spunta l’ipotesi Cornet

Movimenti di calciomercato per il Milan: mentre la dirigenza è attesa al cospetto della Uefa per dirimere le ultime questioni legate al Fair play finanziario, si continua a stare allerta in questa finestra di gennaio. Ecco che proprio in queste ore è sputata l’ipotesi di calciomercato in casa Milan che vedrebbe anche Cornet nel mirino dei rossoneri: a dirlo è il quotidiano francese L’Equipe. Secondo quindi queste ultime indicazioni che ci arrivano dalla Francia l’esterno offensivo classe 1996 sarebbe uno dei prossimi obiettivi del club del Diavolo: anche qui però la concorrenza sarà ampia per il gioiello in maglia del Lione. Pare infatti che il francese abbia tante richieste anche dall’Inghilterra, dove in pole position vi sarebbe anche il Watford, pronto anche a mettere 20 milioni di euro sul piatto per il cartellino del giocatore dell’Olympique.

CALCIOMERCATO MILAN, DUNCAN NEL MIRINO, MA C’E’ ANCHE L’INTER

In attesa che si risolva la piccola crisi con la Uefa, Il Milan continua a monitorare il calciomercato invernale: tante le ipotesi accostate finora al club del Diavolo il quale però pare avere le mani legate dal Fair play finanziario Ecco quindi secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano da Sportitalia, che la società rossonera a non abbia smesso di guardare al Sassuolo: oltre a Sensi, nome sempre caldo, infatti i rossoneri starebbero monitorando da vicino anche il profilo di Alfred Duncan. Il centrocampista classe 10993 è certamente uno dei volti più interessanti del mercato e non ci sorprende che sia finito anche nel mirino dell’Inter. Pare infatti secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che lo stesso club nerazzurro abbia effettuato un sondaggio sul ghanese con il Sassuolo: sul piatto vi sarebbe l’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto.

